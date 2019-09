Actualizado 27/09/2019 a las 09:05

«El hormiguero» se ha convertido en un programa que ha demostrado ser capaz de prácticamente de todo. No solo en cuanto a las pruebas se refieren, sino con las sorpresas que, en pleno directo, sorprenden tanto a la audiencia como invitados, así como al propio equipo del espacio. De la mano de Pablo Motos, se han vivido momentos completamente mágicos, y el que sucedió el pasado jueves pasará a la historia por lo mismo.

El público de «El hormiguero» está acostumbrado a ver cómo se juega con el dinero. Premios sorpresa que afectan tanto a los espectadores desde el plató como a los que se encuentran en sus casas. Uno de los últimos intentos por regalar dinero se encuentra, casualmente, en un billete de 10 euros. Aquél que encuentre un billete que se ha puesto en circulación con un número de serie concreto, puede llegar a ganar hasta 9.000 euros.

Pero otra de las sorpresas del pasado jueves fue de la mano de una de las secciones habituales del programa. Seleccionando números al azar, el público decidió hacer una llamada para regalar otros 9.000 euros. En esta ocasión, era de la mano de un conocido banco online. Al descolgar el teléfono, uno de los invitados preguntará a su interlocutor «¿sabe usted qué es lo que quiero?», a lo que deberán contestar con «la tarjeta de "El hormiguero"».

Esta prueba, generalmente, suele salir mal en las primeras ocasiones, ya que la gente no ha sintonizado Antena 3. Solo aquellos que están viendo el programa o que conocen bien la prueba son capaces de acertarlo. Y es que lo sucedió en la noche del jueves, cuando una pareja consiguió contestar adecuadamente a la pregunta y pudo llevarse a casa el premio de «El hormiguero».

Lo que no se imaginaba nadie es que había ido a caer en las manos de una de las personas que más lo necesitaba en estos momentos. En el segundo intento descolgó un hombre que, en un primer momento, ofreció como respuesta «vivir bien». Pero, después de unos instantes de confusión, le ofrecieron una segunda oportunidad para contestar a su mujer, Rosario, de Beniel (Murcia). Y, tras volverle a formular la pregunta Óscar Jaenada, respondió correctamente.

La fiesta en el plató comenzó, mientras que Rosario no se podía creer lo que acababa de suceder. «Si, si estoy bien. Un poco asombrada porque no me lo esperaba, pero si», respondía al otro lado de la línea. «La verdad es que estoy que no me lo creo. Si es que os veo todas las noches, pero en este momento estaba algo despistadita, pero como mi marido no sabe... estoy muy nerviosa ahora mismo», respondía con la voz alterada por la emoción.

Pero lo más increíble sucedió cuando Rosario empezó a hablar de lo que le acababa de pasar: «No sabe lo bien que me viene. Hemos estado hasta arriba con la riada y estamos aturdidos», comentó. Pablo Motos, como era de esperar, les preguntó si la gota fría les había causado muchos daños, a lo que contestó afirmativamente. «Lo hemos perdido todo, las pocas tierras que teníamos y la casa llena de agua. Muchísimas gracias, esto no lo voy a olvidar en la vida», dijo Rosario que no podía contener las lágrimas. Sin duda, una de las historias más emotivas que ha ofrecido «El hormiguero» en sus más de 2.000 programas.

Además, las redes sociales no pudieron evitar aplaudir el acierto que tuvo «El hormiguero» llamando al azar a una de las parejas que, en estos momentos, más necesita el dinero.

Q feliz que algo bueno le haya llegado a una familia de beniel , con lo mal que lo han pasado por las riadas de este mes , en zonas beniel cercanías , alcázares ( murcia ) muchas zonas catastróficas , tendrá que pasar mucho para que se recuperen !!! Ánimo para todos 💪🏾 fuerza — luna (@maris3001) 26 de septiembre de 2019

Un acierto la llamada esta noche, el presentador y las hormigas demostrando el oficio que tienen 😊 — Nadie (@nadie11111) 26 de septiembre de 2019

Que bonito!! 😭😭 Me alegro que le haya llegado a una familia que lo necesitaba mucho por las catástrofes que han pasado — Marta 🇮🇨 (@martigc99) 26 de septiembre de 2019

#RamboEH cuánta alegría me ha dado que se lo haya llevado la tarjeta 9000 euros de Openbank Rosario afectada por las terribles inundaciones de Dana en Murcia una de las provincias que más cruelmente lo han sufrido @El_Hormiguero — Quiero 11 Juanitos & 11 Felines (@RMARVK) 26 de septiembre de 2019