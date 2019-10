Actualizado 10/10/2019 a las 22:33

Este jueves, Pablo Motos inició la ronda de visitas de políticos a «El hormiguero» de cara a las Elecciones Generales del próximo 10 de noviembre. Lo hizo con la visita de Santiago Abascal, secretario general de Vox y cuya presencia en el formato de Antena 3 en la cuarta noche de la semana despertó una gran controversia entre los espectadores del espacio.

De hecho, un sector de la audiencia pidió, a través de Twitter, el boicot a la entrevista de Abascal en «El hormiguero». Y de lo sucedido quiso hablar el propio Motos, nada más iniciarse la emisión del programa del jueves. «Se ha creado un revuelo enorme con la visita de Santiago Abascal», comenzó diciendo el televisivo. «Vox tiene 530 concejales y diputados en el Congreso, Parlamento Europeo... es decir, que existe. Y lo que no sería democrático sería no invitarle. Este es el programa con más audiencia de la televisión. Dentro de la gente que nos ve hay seguidores de todas las ideologías. Nosotros no nos casamos con nadie y queremos invitar a todo el mundo para que expongan sus ideas, y para que luego los españoles voten», continuó.

Tras ello, Motos fue más allá en sus palabras. «Hemos invitado a todos los partidos, y todos nos han dicho que sí menos Pedro Sánchez. En el programa de ayer, hice una broma con Carlos Latre sobre Matitcha Ruiz, directora de comunicación del PSOE, que dije que no me cogía el teléfono. Esta mañana ha llamado personalmente para decir que sí que me lo coge, así que voy a hacer un resumen acerca de cómo han sido las gestiones para que Sánchez viniera», prosiguió Motos.

«El 19 septiembre, hicimos la primera llamada a Maritcha, sin éxito. El 20 de septiembre otra, y no contesta. El 21, otra. El 24 escribimos a Behoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez y nos dice que seguro que Maritcha está haciendo la gestión. El 29 volvemos a llamar y el 30, por fin hablamos con ella y pregunta si vienen el resto de cabezas de lista. El 1 de octubre llamamos e insistimos, el 2 de octubre la llamamos para decirle que hemos cerrado a Errejón, pero no nos dice nada. El 3 llamamos sin respuesta y el 4 igual. El 6 de octubre la mandamos un WhatsApp y la llamamos, pero nada. Y el 7 sí que hablamos, pero nos dice que difícil», continuó el presentador de «El hormiguero».

Aunque ahí no quedó todo. «Esta mañana (por el 10 de octubre) nos ha dicho que Sánchez no va a venir, pero que sí podría hacerlo otro líder del partido. Le hemos dicho que sería una falta de respeto con respecto al resto de candidatos, a los que hemos dicho que cabezas de lista o nada. Así que Pedro Sánchez no estará en “El hormiguero”, aunque le hemos visto en otras entrevistas y siento que este programa no haya sido capaz de convencerle», lamentó Motos.