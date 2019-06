Actualizado 27/06/2019 a las 22:40

Este jueves «El Hormiguero» quiso rendirle un homenaje a Parchís, el grupo que fue todo un fenómeno mundial en los años 80 vendiendo más de veinticinco millones de discos, además de haber rodado siete películas. El popular grupo infantil supuso entonces una revolución en nuestro panorama musical y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas.

Para hablar de la magnitud que alcanzó el grupo, se sentaron a hablar con Pablo Motos tres de sus integrantes: Tino Fernández -la ficha roja-, Yolanda Ventura -la amarilla- y Frank Díaz -la azul-. Juntos presentaron «Parchís: el documental», que llega a Netflix el próximo 10 de julio, en el que nos descubren cómo vivieron desde dentro aquellos años tan intensos.

«Qué nostalgia me ha dado de vuestras canciones», empezó Motos la conversación, «puede que la gente joven no os conozca, pero marcásteis a una generación, ¿mereció la pena?». Los tres contestaron a uno: «Sí, por supuesto, lo volveríamos a hacer». El presentador estuvo hábil y reformuló la pregunta: «Y si vuestros hijos quisieran hacer lo mismo, ¿os gustaría?». Volvieron a responder que sí, aunque con la boca pequeña.

«Las cosas han cambiado mucho con las redes sociales», reflexionó Tino, «ahora hay más riesgos, o al menos son más palpables. Yo no tengo hijos, pero sí sobrinos, y me gustaría que pudiesen vivir lo que yo viví». Algo parecido respondió Yolanda: «Sí me gustaría, pero con otras condiciones. Con giras más cortas, con más control, más tiempo para estudiar...A nosotros nos faltó estar más con nuestra familia. Nosotros éramos nuestra familia».

Tino reconoció que en sus años de máximo éxito, que tenían entre once y quince meses, «estábamos un poco consentidos, nos agasajaban mucho». Yolanda agradeció que hubiese gente que les «puso límites, porque era algo muy importante». Frank recordó que lo que más le costaba era «pasar meses en las giras sin ver a mis padres y a mis hermanos».

En el capítulo de las anécdotas del grupo, Motos les preguntó por «los intentos de rapto». Los integrantes de Parchís le restaron importancia a esos rumores, pero Tino le contó otra historia mucho más memorable: «Una vez perdimos un avión, el único avión que hemos perdido en nuestra vida, que luego se estrelló. Nuestros padres sabían que íbamos en ese avión y empezaron a llamar a la aerolínea como locos».

Motos les insinuó luego que en la época de Parchís «andabais todos con las hormonas revolucionadas, con mucha efervescencia sexual». Tino no tuvo problema en hablar del tema con mucha soltura: «Aparte de las niñas fans, en mi camerino se colaba alguna que otra madre. Todo lo que un niño normal descubre con 17 años, nosotros nos lo encontramos con quince y aprendimos muy deprisa, pero agradablemente».

«¿Y por qué acaba Parchís?», les preguntó Motos. «Porque nos hicimos mayores», respondió Tino con rotundidad, «yo ya me empezaba en los escotes de las primeras filas y el mono me quedaba pequeña». Todos coincidieron en que les había costado mucho volver a tener una vida normal tras el espejismo de Parchís. «Eso de empezar siendo nadie después de haber estado arriba lo llevé a trancas y barrancas», concluyó Frank.