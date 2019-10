Actualizado 08/10/2019 a las 23:08

Este martes visitaron «El Hormiguero» dos auténticos cracks del deporte español: el futbolista Gerard Piqué y el tenista David Ferrer. Acudieron juntos para presentar la nueva Copa Davis, que tendrá lugar en la Caja Mágica de Madrid del 18 al 24 de noviembre. Una semana del mejor tenis del mundo donde han confirmado su participación, compitiendo con sus países, los números uno y dos del mundo, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

El empresario y central del F.C. Barcelona habló sobre su faceta como impulsor del nuevo formato de la competición de tenis por países más importante del mundo. Por su parte, Ferrer, uno de los jugadores históricos de la Davis, que se retirado de la competición hace pocos meses, será homenajeado en Madrid justo antes del primer partido de España.

«¿Cuáles son las novedades de esta Copa Davis?», preguntó Motos. Piqué tomó la palabra para explicar que habían decidido «concentrar la competición en una semana, antes eran cuatro y muy difícil de seguir. Para lso jugadores es mucho mejor y para los seguidores también». Ferrer recordó que, en solo una semana «estarán en Madrid los mejores jugadores de tenis del mundo». Pablo Motos les lanzó la primera preguntándoles con chanza si iban a regalarle entradas. «Depende cómo te portes», contestó el futbolista, «además, me han comentado que lo que a ti te gusta es el cáterin».

Aprovechando el tema, Motos le preguntó a Ferrer si ahora que se había retirado seguía cuidando su dieta. El tenista rio y reconoció que ya no «me cuido igual, no tengo la misma presión. Intento disfrutar ahora que me he retirado». Motos ahondó más en el tema y les preguntó a los deportistas que «cuando coméis comida guarra, ¿qué es lo que más os gusta?». El futbolista se lanzó a responder sin dudar: «No me gusta hacer promoción, pero la nutella me vuelve loco. Queda mal que lo diga como futbolista de élite, pero todos los días me tomo medio bote». Todo el mundo rio con ganas de la confesión del futbolista, mientras que Ferrer reconoció que él era «más de pizza».

Volviendo a la Copa Davis, el presentador se sorprendió al saber que conllevaba una inversión de 3000 millones de dólares. «Es un plan a 25 años, y por eso hay mucha inversión», explicó el futbolista, «estos dos primeros años será en Madrid y después veremos». Ferrer quisó precisar que «emociones como las de la Copa Davis no vivirás en ningún sitio. Puedes preguntarle a cualquier tenista, que te dirá que no hay nervios mayores que los de la Davis».

El entrevistador se dirigió de nuevo a Ferrer: «Tú que eres simpático y listo, pero siempre te metes en todos los líos. ¿Es premeditado?». El futbolista respondió con sinceridad: «Normalmente sí, pocas veces me pilla de sorpresa. Lo hago para pasármelo bien, para descojonarme. Al final, el mundo del fútbol y todo lo que le rodea es un espectáculo».