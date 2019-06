Actualizado 20/06/2019 a las 22:40

Este miércoles visitó «El Hormiguero» una de las grandes actrices de nuestro país: Concha Velasco. La querida intérprete presentó su nueva obra, «Metamorfosis», que la llevará al 65º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida este próximo verano. En la obra, dirigida por David Serrano, Velasco ejerce de presentadora y narradora, además de interpretar sobre el escenario a varios personajes. La artista vallisoletana está de enhorabuena porque, a su larga lista de reconocimientos y premios, acaba de sumar el Premio Max de Honor 2019 a toda su carrera.

«Estás maravilloso, Pablo», se sorprendió la actriz nada más sentarse, «yo ya he perdido el complejo de mayor que tenía la última vez que vine aquí. Ahora me he dado cuenta de que como soy mayor no puedo tener complejo». Luego la actriz pidió un cojín para estar más cómoda y, cuando estuvo satisfecha, volvió a piropear a Pablo Motos: «Te veo todas las noches. Eres maravilloso y majísimo, además estás muy guapo ahora que te has puesto gafas». Motos, como no podía ser de otra forma, le devolvió los elogios: «Tú también estás guapísima. No puedes olvidar que tú eres Concha Velasco».

«Quién me iba a decir a mí, que voy a cumplir 80 años, que iba a volver a Mérida, ¡y para hacer las metamorfosis de Ovidio! Que son un tostón, pero una escritora ha hecho un espectáculo adaptándo el texto y que está muy bien», comentó la invitada, «como soy mayor, yo hago de narradora. Estoy muy feliz de volver a Mérida y con estos grandes actores: Pepe Viyuela, Edu Soto, Adrián Lastra...Es un reparto maravilloso, y hay una parte graciosa y una parte dramática».

Motos le recordó a Velasco que estaba a punto de cumplir 80 años, y la actriz está acostumbrada a cumplir años sobre el escenario. «Pero esta vez no quiero que sea así», confesó la actriz, «siempre me suele tocar actuar en Barcelona, que me encanta, pero los 80 quiero cumplirlos en mi cama, viendo a ti por ejemplo. Además, ahora tengo una casa nueva con una televisión enorme que puedo verla desde mi cama».

Luego el presentador le recordó una frase suya que le había «dejado loco»: «El público es el único amante que no me engaña». La actriz respondió de inmediato: «Lo sigo diciendo cada día. Es que yo soy una actriz que, como no me he ido nunca de parón, nunca el público me ha dejado de ver y me admiten como soy. Es que ya sabes que yo no he acertado mucho en esto del amor».

Hablaron acto seguido sobre el estado de salud de Concha Velasco, que ya ha sufrido dos infartos. La actriz aseguró sentirse muy bien, pero al hilo del infarto no pudo evitar acordarse de su amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, recientemente fallecido: «Éramos muy amigos. Unos días antes de que le pasase me dijo "tú de política mejor ni hables, porque está la cosa muy rara". Tanto él como su mujer son una gente excelente».