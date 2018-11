Actualizado 19/11/2018 a las 22:50

Este lunes pasó por el plató de «El Hormiguero» para estrenar la semana Ana Belén, una de las cantantes y actrices más respetadas de nuestro país, que el próximo 23 de noviembre presenta su último disco, «Vida», el primero de canciones inéditas tras once años de sequía. El nombre del primer single del álbum es «Esta vida es un regalo», y contiene canciones junto a Rozalén, Dani Martín, Joaquín Sabina, Noa, Víctor Manuel, Jorge Drexler o Pablo Milanés. Una compilación de temas llenos de optimismo y que interpreta con la fuerza y sensibilidad que la caracterizan.

«No duermo bien estos días, además me ha salido una alergia...Y son los nervios de los días anteriores a sacar un disco. La gente se sorprende, me dice "tú que llevas tantos años en esto", pero conforme estás más años vas teniendo más nervios. Esto es como el envejecer, va para adelante», le confesó la artista a Pablo Motos, quien felicitó a la invitada por la calidad de su nueva obra.

«Este disco es de canciones optimistas, pero no tontamente optimistas», explicó Ana Belén, «está muy bien cantarle a la vida, a que seguimos aquí y seguimos vivos aunque haya cosas que nos preocupen». En el disco han colaborado numerosas personas, pero fue especial para la cantante colaborar con su hijo David, que es el productor del disco: «¿Cómo es trabajar con tu hijo?, ¿puedes enfadarte con él y luego seguir el día como si nada?».

«Es complicado, porque a veces me pasa lo mismo que cuando discuto con Víctor y estamos haciendo conciertos y nos juntamos en el escenario», contó Ana Belén, «si no hablas las cosas se pueden quedar enquistadas, y eso es jodido. Pero con mi hijo David es muy fácil trabajar porque tiene un carácter muy tranquilo, parecido al de Víctor. Yo en cambio soy diferente, soy muy impulsiva y tengo que morderme la lengua antes de decir algo de lo que luego me arrepentiré».

El presentador le recordó lo que dijo su marido Víctor Manuel en su última visita al programa, cuando aseguró que Ana Belén le había cogido algunas de sus canciones para el disco. «¡Eso es mentira! Solamente le cogí una canción, que es "Vida", la que pone el título del disco, y que estoy segura que la escribió pensando en mi». También, en tono de broma, le afeó a su marido que «no abre la boca para cantar en casa, y yo canto en todo momento, a veces avergonzando a mi familia. Puedo ir bajando por la escalera mecánica de un centro comercial y bajar cantando».