Actualizado 05/11/2018 a las 23:15

Este lunes «El Hormiguero» estrenó la semana con una invitada de lujo: Rosalía, la artista que está revolucionando el panorama musical en este 2018 y de la que todo el mundo habla. La cantante catalana está destacando por ser una artista total con un estilo único, tanto escénica como creativamente. Rosalía es productora y compositora; sobre el escenario baila y canta, donde despliega su voz prodigiosa, envuelta en un sonido propio. Rosalía fue al plató de «El Hormiguero» para presentar su segundo disco, «El mal querer», que incluye temas tan conocidos como «Malamente» o «Pienso en tu mirá».

Con solo 25 años, Rosalía ya se ha metido en el bolsillo a toda la industria musical y ha conseguido cinco nominaciones a los Grammy latinos. Su ascenso está siendo meteórico y el público le tiene muchísimo cariño y respeto. Prueba de ella fue la gran ovación que se llevó la artista cuando hizo entrada en el plató. La catalana visitaba por primera vez «El Hormiguero», pero aseguró ante Pablo Motos «ver el programa desde el principio, cuando salió Bisbal caminando sobre una piscina».

El presentador declaró ser un fan de la música de la catalana: «Te descubrí en mayo y me gustó mucho tu música. Ahora, pocos meses después, todo el mundo te quiere, llenas teatros, lo petas allí donde vas...». Y otra ovación de público interrumpió sus palabras. Rosalía demostró ser una mujer de lo más humilde, y dijo que para ella «hacer música tiene que ver con algo que la gente pueda disfrutar y que los demás lo gocen...Eso es lo que me mueve».

Motos le preguntó cómo está llevando la fama y si se siente abrumada por la atención que todo el mundo pone en su trabajo: «Es una consecuencia normal del trabajo que hago, que es un oficio como otra cualquiera. Yo trabajo mucho, estoy muchas horas metido en el estudio...».

También dijo Rosalía que para ella es muy importante mantener los pies en la tierra: «Hay que mantener los cabales, disfrutar del trabajo y estar rodeada de tu gente para mantener al ego a raya. Mi madre y mi hermana me ayudan a decir que no. Yo me sigo sintiendo como siempre, voy al pueblo y hago lo de siempre y la gente es como siempre conmigo».

Sobre el contenido de su nuevo disco, aseguró que para ella «hacer esto es una necesidad más que otra cosa. Para hacer música todas las experiencias sirven, pero el mal de amores te da para escribir un rato...». Pablo Motos le preguntó sobre los celos, un tema recurrente en sus letras y ella contestó que «los celos son miedo, y creo que ahora en las escuelas se está enseñando más inteligencia emocional para evitarlos».