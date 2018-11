Actualizado 13/11/2018 a las 22:25

Once meses después de su última visita a Pablo Motos, Quique San Francisco regresó a «El hormiguero». El humorista acudió al programa de Antena 3 para presentar «La penúltima», su nueva obra teatral que los espectadores podrán disfrutar en el Teatro Cofidís Alcázar de Madrid.

«¿Todo bien? Me alegro muchísimo de verte», comentó diciéndole Motos. «No me lo creo», respondió San Francisco, iniciando así la ronda de «zascas» entre ambos que se prolongó durante la totalidad de la visita del humorista a «El hormiguero».

Tras ello, Motos confesó a los televidentes la Odisea que había supuesto para él la presencia de San Francisco en su programa. «Voy a contar la historia de cómo hemos gestionado esta entrevista. Tú me llamas hace un mes y me dices que tienes un nuevo espectáculo. Te llamo luego hace dos semanas y me dices que en ese momento no puedes hablar. Me dices entonces que me llamas el fin de semana, pero no lo haces. Y después, me llamas el domingo a la 1 de la madrugada... ¡y me dices que en ese momento no puedes hablar! ¿Para qué cojones me llamas a esa hora entonces?», le preguntó el presentador. «Bueno, pero aquí estoy...», respondió San Francisco, quitándole hierro al asunto.

«Claro, que eso lo haces con mi mujer, con Laura... conmigo no», siguió reprendiéndole Motos, en alusión a su esposa, Laura Llopis, coordinadora de guiones de «El hormiguero». «Si lo hago contigo ya habrías prescindido de mí. Porque eres una persona que no tienes escrúpulos», le contestó San Francisco.

A continuación, Motos exhibió una larga retahíla de mensajes de WhatsApp que su mujer le había enviado al humorista para concertar su visita a «El hormiguero», sin obtener respuesta. «¿Me vas a dejar así de mal? Ya no me va a llamar nadie, claro», esgrimió. Tras ello, lanzó un cariñoso mensaje a Motos. «Que sepas que lo último que haría sería no venir a tu programa. Aunque te cueste tanto localizarme, tengo que decirte que me molestaría si no me llamas al menos una vez al año. Porque siempre es un placer estar aquí», reconoció ante Motos. Sin embargo, el conductor de «El hormiguero» no dio demasiada credibilidad a sus palabras. «No os fiéis. Es demagogia», replicó.

Motos continuaba enciscado en los horarios tan peculiares de San Francisco. «¿Por qué llamas a las cuatro de la mañana a mi casa?», le volvió a cuestionar. «¡Porque estoy inspirado! Y en mi trabajo eso es fundamental», respondió el cómico. «Pero no me llamas a mí, sino a ella. Y además le dices que le vas a mandar lo que has escrito, pero luego no lo haces», le volvió a abroncar Motos. «Es que prefiero hablar con tu mujer, que es más simpática que tú», contestó San Francisco, que protagonizó una entrevista muy divertida junto a Motos en «El hormiguero».