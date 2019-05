Actualizado 22/05/2019 a las 20:51

El pasado lunes, «El hormiguero» celebró la friolera de 2.000 programas en la pequeña pantalla. Los 738 primeros vieron la luz en Cuatro, donde el espacio de Pablo Motos estuvo desde mayo de 2006 a junio de 2011. En vista de su éxito (se convirtió en uno de los formatos más vistos de la cadena), el formato dio un salto a lo grande y pasó a Antena 3 en septiembre de 2011, tras el habitual asueto veraniego.

En la primera cadena de Atresmedia, Motos y su equipo cumplieron el pasado lunes 1.262 noches en antena, coincidiendo curiosamente con el decimotercer aniversario del espacio en televisión. Lo celebraron a lo grande: cumpliendo 2.000 programas, con el formato más que consagrado como una de las emisiones más vistas de la pequeña pantalla. Sin ir más lejos, hace dos semanas se llevaron el «Minuto de Oro» de todas las cadenas con la visita de Mario Casas y de su hermano Óscar. No es de extrañar, por tanto, que más de 2,7 millones de espectadores sigan «El hormiguero» cada día.

Con Pablo Motos como hilo conductor, en sus trece años de vida el programa ha contado coninvitados de toda clase e índole. Por el formato han pasado iconos de la música y del mundo audiovisual a nivel global, como Tom Hanks, Anastacia, Will Smith, Carla Bruni, Tom Cruise, Jennifer Aniston, Ricky Martin, Hugh Jackman, Daddy Yankee, Malú, Alejandro Sanz, Chris Pratt, Ed Sheeran, Justin Bieber y más recientemente, Rosalía y Úrsula Corberó. Invitados que nada tienen que envidiar a otros que también han estado junto a Motos, como Ben Stiller y su inseparable Owen Wilson, Jessica Chastain, Michael B. Jordan, Alicia Vikander, Pedro Pascal, Will Ferrell, Sylvester Stallone, Peter Dinklage y Vin Diesel, estrellas más que contrastadas en Hollywood. Junto a ellos, han pasado por el programa personajes emblemáticos como «Los Lobos» de «¡Boom!»; ídolos internacionales como los futbolistas Joaquín Sánchez, Sergio Ramos, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez; y personalidades políticas de lo más contrastadas, como Albert Rivera, Soraya Sáenz de Santamaría, Pablo Casado y Pablo Iglesias. Personajes públicos todos ellos, que han dejado grandes momentos para la historia del formato.

La controvertida visita de El Cigala

Uno de los momentos más recordados del programa llegó el 26 de junio de 2014, cuando el cantante madrileño Diego El Cigala visitó el plató de Pablo Motos. Su errático comportamiento no pasó desapercibido para la audiencia del formato, en especial en aquel momento en el que el cantaor demostró sus destrezas con el pañuelo y su... «¡Atrás!». «Me he tomado dos o tres copas antes de venir», comentó. Tras aquel día, el cantante flamenco ha regresado en más ocasiones a «El hormiguero» y nunca ha dejado a nadie indiferente.

La entrevista de Pedro Cavadas

El pasado mes de enero, el célebre doctor Pedro Cavadas concedió a Pablo Motos una de las entrevistas más aclamadas de la historia del programa, cuando acudió allí para hablar acerca de las operaciones que se dedica a hacer, de manera altruista, en África. Con tristeza, «el Doctor Milagro», premio ABC Salud 2018, recordó el primer trasplante de cara realizado en España, que él mismo llevó a cabo. «Es un caso muy curioso. El paciente murió, pero fue un auténtico y verdadero valiente. Su muerte me dolió mucho, porque ya era mi amigo, de verdad», confesó el médico, emocionado.

La pedida de matrimonio a María Castro

En noviembre de 2017, Pablo Motos recibió a la actriz española María Castro, que se llevó en «El hormiguero» una de las mayores sorpresas de su vida. Sucedió cuando su marido le pidió matrimonio por sorpresa en el programa. La joven aceptó, claro, y recordó el momento con emoción en su siguiente visita a «El hormiguero».

El día que Pablo Motos estuvo a punto de morir

Cuando el programa estaba todavía en Cuatro, Motos y Marron, uno de sus colaboradores más emblemáticos, realizaron uno de sus peculiares experimentos... que terminó siendo muy peligroso. Ambos recrearon en plató una avalancha utilizando corcho, pero terminaron a punto de ser sepultados. Gracias a Dios, todo quedó en un susto, que el presentador recordó hace solo unas semanas. «Casi nos matamos Marron y yo. Estuvimos a punto de morir», sentenció el presentador.

El récord histórico de Imanol Arias

Hace solo unas semanas, el pasado 9 de mayo, el actor español Imanol Arias visitó «El hormiguero» y batió un «récord histórico». Como es habitual en los actores invitados, Motos quiso saber el tiempo que puede aguantar sin parpadear, como parte del Campeonato Mundial de No Parpadear que celebra en su programa. Hasta entonces, el primer cajón del podio era para Chris Pratt, que logró estar seis minutos y cinco segundos sin cerrar los ojos. Su marca, no obstante, la consiguió batir Arias, que dejó el récord en 7.03. «He estado siete minutos en una entrevista sin decir gilipolleces», bromeó el protagonista de «Cuéntame cómo pasó».

La borrachera de Ingrid García-Jonsson

Pocas actrices en España hay tan controvertidas como Ingrid García-Jonsson. La intérprete hispano-sueca visitó por primera vez «El hormiguero» en junio de 2016, junto a Jon Kortajarena y Daniel Grao... y como reconoció la propia actriz en abril de 2018, lo hizo bajo los efectos del alcohol. «Me daba mucha vergüenza. Ese programa lo veía mucha gente, no estoy acostumbrada a hablar en público. Bebimos tequila y me emborraché. Iba tan borracha que no me acuerdo de mucho. Hablé poco, porque le desabroché la camisa a Pablo Motos, no le sentó bien y no me hizo más preguntas», le contó a David Broncano en «La Resistencia», formato en el que colabora con asiduidad. El pasado mes de octubre, Motos volvió a invitar a García-Jonsson y ambos recordaron el momento. «Se puso “adobada” con tequila...», afirmó el presentador. «Que me regalasteis vosotros...», contraatacó la actriz. «Esto (la televisión) va súper rápido y yo por entonces no estaba en mi mejor momento mental», se justificó, entre risas.

La controvertida «broma» de Dani Martín

En octubre de 2011, el cantante Dani Martín fue invitado por Motos. Y Jandro, otro colaborador habitual, realizó junto a él un truco de magia de lo más controvertido. En él, el otrora vocalista de «El canto del loco» debía simular ser decapitado... y pareció serlo. La «broma» no sentó nada bien entre la audiencia, y tanto el cantante como el programa tuvieron que pedir disculpas.