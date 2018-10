Actualizado 26/10/2018 a las 01:48

Telecinco emitió este jueves la séptima gala de «Gran Hermano VIP» presentada por Jorge Javier Vázquez. La sexta edición del reality está arrasando en las parrillas, y en la gala de la semana pasada «GH VIP» estuvo cerca de los tres millones de espectadores. La gala empezó haciendo un repaso a todo lo que ha sucedido estas últimas horas en la casa de Guadalix de la Sierra. Darek y Miriam Saavedra eran los dos concursantes que afrontaban la gala con la amenaza de la expulsión pendiendo sobre sus cabezas.

En la gala de la semana pasada la expulsada fue Techi, la supuesta mejor amiga de Isa Pantoja en la casa. El 73,9% de los votos del público decidieron que se marchase, y la audiencia castigó especialmente su traición a la hija de la Pantoja, con cuyo exnovio Omar Montes se lió dentro de la casa. Los que salieron nominados fueron Verdeliss, Miriam Saavedra y el Koala, pero Ángel Garó decidió salvar a la primera para meter a Darek. Este martes el Koala se salvó por ser el menos votado y la cosa quedó entre Miriam y Darek.

La primera es la eterna nominada del reality, siempre buscando bronca y que se lleva a morir con casi todos sus compañeros de la casa. Por su parte, Darek ha funcionado todas estas semanas como un mueble y ha pasado totalmente desapercibido en la casa, una actitud que tarde o temprano le pasará factura al polaco.

Una de las polémicas más sonadas de la semana ha sido el robo de Aurah de una crema de Miriam Saavedra, enemigas a muerte. Esto ha deteriorado aun más la situación, y en la gala se enzarzaron en una durísima discusión de palabras muy gruesas, tanto que JJ tuvo que intervenir para zanjarla. Las dos mujeres no hacían más que insultarse mutuamente apelando a su físico, algo que terminó por cabrear al presentador: «Es de cerebros inexistentes insultarse por el físico, hay muchas mujeres luchando para que esto no pase y no podéis hacerlo».

Poco después salió a relucir el problema de los robos de comida, que en estos últimos días han tensado los ánimos en «GH VIP». A cuento de este tema, Ángel Garó acusó a Asraf de ser el principal culpable de la desaparición de la comida. Esto generó en una discusión entre ambos en la que no faltaron los insultos: Asraf acusó a Ángel de «no tener coco e ir de listillo».

Los porcentajes ciegos mostrados por JJ demostraban que el público tenía claro a quién quería echar: un 70,9% de los votos para un concursante frente a un 29,1% para otro. Cuando se recogieron en la sala de los expulsados, JJ bromeó diciendo que «como vea uno de VOX este programa se quedará flipando...¡Una peruana, un polaco y un maricón!».

Llegó el momento decisivo, y JJ anunció que el concursante que abandonaría la casa sería Darek, que una vez que conoció la noticia dijo que «si volviese a entrar, me involucraría más en la casa». Por su parte, Miriam se salva una vez más y vuelve a la casa a seguir sembrando discordia entre sus compañeros. Bastaba con ver la cara de los concursantes cuando entró en la casa para darse cuenta de que su vuelta cayó como un jarro de agua fría.

A propósito del agua fría, la prueba de la noche consistió en meter los pies en un cubo lleno de hielo y aguantar cinco minutos. La primera en abandonar fue Mónica Hoyos, que no pudo resistir el frío, y poco después se rindió Miriam Saavedra. El ganador de la prueba resultó ser Tony, que se convierte así en el jefe de la casa y adquiere un poder especial a la hora de las nominaciones.

Cuando Darek llegó a plató JJ fue muy sincero con él: «Creo que es muy útil que haya personas como tú en "GH" para que los que vengan después sepan cómo no concursar...Porque para no implicarte, para estar como un espectador más, mejor quédate en tu casa».

Llegó las horas de las nominaciones y los concursantes que se enfrentarán la próxima semana a la amenaza de la expulsión serán Makoke, Miriam y el Koala. No obstante Tony, que había ganado el juego, quiso librar a Makoke y nominar en su lugar a Verdeliss.