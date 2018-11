Actualizado 13/11/2018 a las 01:07

Este lunes Antena 3 emitió la quinta entrega de «Intercambio consentido», un docu-reality que muestra el funcionamiento de una revolucionaria terapia de pareja. Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia, «Intercambio consentido», es una terapia real y radical que pone a ocho parejas que atraviesan dificultades a intercambiarse durante dos semanas.

Durante esos quince días, las ocho parejas se intercambiaron para vivir con un completo desconocido como si fuera su pareja real. Deben compartir baño, cama, vida e intimidad en un entorno neutro, sin móvil ni Internet. El psiquiatra Iñaki Vázquez y la coach de pareja Covadonga Pérez Lozana intentarán enseñar a los concursantes a apreciar su relación y a reconocer los errores que cometen. Una vez transcurridas esas dos semanas, las parejas deberán decidir si se reencuentran para volver a intentarlo o su prefieren separarse definitivamente.

Dos de las parejas que decidieron someterse a este experimento debían decidir anoche si volvían con relación o preferían quedarse con la persona que acaban de conocer. Miquel y Joana se intercambiaron con Mónica y Juanra y su trayectoria ha sido muy distinta. A Miquel le sirvió para darse cuenta de su intolerable actitud machista con su pareja Joana, y esraba dispuesta a volver a casa con la cabeza asentada: «Me hace más falta de la que pensaba».

A Joana, en cambio, el intercambio le ha hecho reflexionar mucho y reconoció que se siente «muy unida a Juanra, para mi es un apoyo enorme y es un amigo de toda la vida. Es una de las personas que más sabe de mi». Joana y Juanra se fueron de viaje a Ibiza mientras que Miquel y Mónica viajaron a Valladolid. Estos últimos tenían claro que querían volver con la pareja con la que entraron, pero a los primeros se les veía con más ganas de probar algo nuevo.

Por primera vez, Miquel y Juanra se vieron las caras para hablar sobre sus parejas, sus relaciones y se dieron algunos consejos de cara a la decisión final. Mónica recibe otra visita muy especial, pero no de su pareja, si no de una de sus mejores amigas y de su madre, quienes ejercen de consejera para la chica: «Yo no quiero estar con alguien a cualquier precio ni andar pidiendo perdón por las cosas...Estoy distinta desde que empecé esta experiencia».

David y Eli siguen sin entenderse y discuten continuamente, por lo que no es extraño que añoren volver con sus parejas. Tampoco Nieves y Luis están demasiado unidos y la convivencia va de mal en peor durante su viaje a Salamanca. Mientras paseaban, ella le dice a Luis que le gustan los libros sobre la Guerra Civil, y él le pregunta si acaso la ha vivido. Ahí Nieves estalla, pues no puede tolerar que Luis haga bromas sobre su edad.

Uno de los momentos más movidos de la noche de este lunes fue el protagonizado por Paloma y Rubén cuando escucharon un audio de una conversación de sus parejas, Javier y Lara. En la grabación, se les oía a los dos hablando en susurros y a Javier diciendo que la situación le estaba «poniendo cachondo». Paloma apenas pudo acabar de escucharlo para ponerse a llorar, a gritar enfurecida insultando a su novio y se mostró dispuesta a cortar con él. También a Rubén le entristeció mucho escuchar el audio se sintió muy dolido.

Pocos días después era el cumpleaños de Paloma y Javier se molestó en enviarle un buen regalo acompañada de una romántica carta. Cuando parecía que Raquel estaba segura de su decisión de acabar con la relación, cambió totalmente de opinión y se mostró ilusiosana ante la perspectiva de encontrarse con su novio en pocos días.

Al final llegó el momento de la decisión más trascendente de sus vidas. Hasta el último momento estuvieron indecisos, reflexionando sobre qué camino tomarían. Joana, tras pensárselo mucho, decidió romper con Miquel en un primer momento, quien quedó desolado y arrepintiéndose por todo lo que la hizo sufrir. No obstante, poco después ella cambió de opinión y quiso darle otra oportunidad. Por su parte, Juanra citó a Mónica en el lugar en el que empezó su relación y allí decidieron volver a intentarlo de nuevo siendo más sinceros el uno con el otro.