Actualizado 02/11/2018 a las 10:51

Dani Mateo ha decidido cerrar temporalmente su cuenta de Twitter tras las críticas recibidas por su última polémica. En un vídeo que ya ha sido retirado de la web de La Sexta, el colaborador de «El Intermedio» se limpia la nariz con la bandera de España, un gesto que ha disgustado a gran parte de la audiencia al considerar que las burlas hacia la enseña nacional exceden los límites del humor. No es la primera vez, sin embargo, que el cómico se excede en sus intervenciones televisivas. Cabe recordar que tanto Wyoming como Dani Mateo tuvieron que verse las caras en los tribunales con la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos después de que la Audiencia Provindcial de Madrid admitiera a trámite la querella presentada por dicha asociación contra los presentadores por un chiste sobre el monumento:

«El Valle de los Caídos, alberga la cruz cristiana más grande del mundo, con 200.000 toneladas de peso y 150 metros de altura, el triple de lo que mide la torre de Pisa. Y eso es porque Franco quería que esa cruz se viera de lejos, normal, porque quien va a querer ver esa mierda de cerca».

La denuncia no amilanó a Mateo sino todo lo contrario. «Haremos chistes sobre el Valle de los Caídos siempre que se pueda y cuando también», afirmó el cómico, quien destacó también que «el chiste hablaba del Valle de los Caídos a nivel arquitectónico; no hay ningún tipo de ofensa a la cruz».

Aunque el desprecio a la bandera de España parece haber sido la gota que ha colmado el vaso, lo cierto es que «El Intermedio» lleva tiempo moviéndose en la dudosa línea que separa el humor del mal gusto. El programa de Wyoming se ha nutrido casi a diario de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, lo que también ha provocado fuertes críticas contra el espacio de Atresmedia. Entre otros chistes, Dani Mateo ha exhibido en varias ocasiones un maniquí de Franco que ha paseado por plató en sucesivas ocasiones y que le valió hace unos meses la denuncia de la Fundación Nacional Francisco Franco.

Tras dicha denuncia, Wyoming y su compañero de programa no dudaron en ironizar sobre lo ocurrido: «Esta semana, El Intermedio ha albergado a la momia de Francisco Franco hasta que se decida su destino final, pero nuestra iniciativa no se ha entendido como un acto de reconciliación», empezaba explicando Wyoming. El humorista pidió a Dani Mateo que se disculpara, no con la audiencia, sino con el muñeco utilizado en representación de Franco. «Para redimirte, te encargo que le hagas una visita guiada por la redacción de laSexta». Tras marcharse durante unos segundos con el maniquí, Mateo regresó al plató de La Sexta tan solo con la cabeza del mismo, lo que continuó encendiendo la ira de muchos.