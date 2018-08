Jesulín de Ubrique dijo «no» a «GH: VIP» y «Supervivientes»

Actualizado 17/08/2018 a las 09:18

Continúa el baile de nombres de quienes serán los próximos concursantes de «GH: VIP 6». Poco después de conocer la astronómica cifra que Chabelita, la hija de Isabel Pantoja, cobrará durante su estancia en Guadalix, hemos podido saber que la organización del programa ha tentado al torero Jesulín de Ubrique para hacer las maletas y entrar en la mediática casa.

Tal y como ha reconocido el diestro durante una entrevista en «Amigas y conocidas», Telecinco le habría tentado para participar en sus programas más rentables: «Supervivientes» y «Gran Hermano: VIP». Durante la entrevista con Berta Collado y sus colaboradoras, Jesús Janeiro afirmó que otra cadena le había ofrecido «estar dos semanas en un programa» que en un primer momento no llegó a desvelar. «Me negué, primero porque no me veo y segundo porque hay cierta prensa y cierta cadena que están crucificados», dijo el de Ambiciones. Aunque de forma velada, el torero se refirió a Telecinco como su cadena enemiga.

Fue Sonia Ferrer, conocedora de las negociaciones de la cadena con Jesulín de Ubrique, quien proporcionó más detalles sobre el ofrecimiento al torero. «Podría haber pagado varias hipotecas», afirmó la colaboradora para, posteriormente, asegurar que la propuesta era «estar dos semanas en un programa en el que te encierran» -en referencia a «Gran Hermano»- o «participar en un programa en el que te mandan 50 días al otro lado del mundo», dijo la presentadora en clara alusión a «Supervivientes». Jesús Janeiro, en tono cómico, no dudó entonces en asegurar que «en mi hambre mando yo».