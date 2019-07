Jesús Vázquez «He bailado y me he tirado al suelo, como cuando estoy a gustito»

Actualizado 11/07/2019 a las 02:04

Telecinco estrenará este verano, en horario estelar, «Me quedo contigo», programa de citas capitaneado por Jesús Vázquez en el que 20 candidatas buscarán pareja. La novedad respecto a otros formatos es que no estarán solas: sus madres elegirán si los pretendientes son lo suficientemente buenos para tener una cita con sus hijas.

El experimentado presentador decidió aceptar la propuesta de conducir este programa porque le permitirá revivir el rol del ya mítico espacio de las cajas sorpresas, «Allá tú». Será un registro divertido, en el que tendrá mucha empatía con los concursantes, se saldrá del guión y hará bromas, un papel en el que el propio Vázquez dice sentirse muy cómodo: «Yo he bailado, he hecho gimnasia, he cantado y me he tirado por el suelo, en mi línea de cuando estoy a gustito».

Debido a que muchas de las madres están solteras, al presentador se le ocurrió grabar tres programas especiales en los que las hijas elegirán los pretendientes a sus progenitoras. La productora Freemantle y Telecinco también están estudiando hacer ediciones VIP y LGTBI+. «También estamos pensando en una edición VIP, pero hay que ir por partes», explicó Vázquez.

Esta apuesta de entretenimiento se pensó en un primer momento para darle un empujón a Cuatro, pero dado el despliegue realizado en el plató y el resultado de las primeras grabaciones, se estrenará en Telecinco en franja de máxima audiencia.

El programa es una adaptación de «Take me out», que ya ha triunfado en una treintena de países. Mediaset adquirió los derechos y Freemantle decidió darle una vuelta al formato, que busca más el humor que el drama. La versión española incorpora a las madres, que son las que, gracias a lo que conocen a sus hijas, les elegirán pretendiente.

El plató, situado en los estudios de Mediaset en Villaviciosa de Odón, es una copia casi exacta del decorado original, aunque la edición española ha ideado un «pisito» en lo alto, con cristales traslúcidos, desde el cual las participantes tendrán una visión privilegiada de sus madres y los solteros. Además, tendrán la oportunidad de usar el «pulsador del flechazo», que les otorgará vía libre para conocer al candidato, esquivando las opiniones de sus madres.