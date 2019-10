Actualizado 14/10/2019 a las 00:48

Un domingo más, Jordi González se puso al frente del debate de «GH VIP», durante el cual los contertulios analizan los últimos acontecimientos sucedidos en la casa. En la gala del jueves, Kiko se convirtió en el cuarto expulsado de la temporada al recibir más del 70% de los votos.

El presentador arrancó repasando las últimas horas de Pol y el Maestro Joao, quienes han roto su relación. La iniciativa la tomó el vidente, que tras mandarle un mensaje a su amante en la última gala se decidió a dejar a Pol para intentar una nueva aventura romántica. «Me acuerdo de esta persona. Lo siento, tengo que ser verdadero. No quiero engañar a nadie más. Lo siento tanto, Pol. Lo siento muchísimo», le reconoció Joao a su ya expareja.

La convivencia entre ambos está siendo de todo menos amistosa, pues han protagonizado estos días numerosas discusiones con insultos y reproches. «Yo de estos dos no me creo na-da», zanjó Belén Esteban en plató. Más o menos lo mismo vino a decir Ylenia, que se burló de la forma que tenía Joao de simular y exagerar sus sufrimientos y quebrantos.

Según María Jesús Ruiz, amiga de Joao. esa «tercera persona» de la que habla el vidente se sentía «liberada al saber que han roto. Me ha dicho que está muy a gusto. Está a gusto de poder iniciar una relación sentimental. Está contento con la ruptura. Quiere tener una relación con Joao más allá de la amistad».

Joao: "Si te importa, muévete. Es que yo no veo ni moverte ni nada"

Pol: "Porque no me sale"#GHVIPDBT5pic.twitter.com/LVJZlLl8n9 — Gran Hermano (@ghoficial) 13 de octubre de 2019

Al poco de empezar la gala salió a plató Kiko, que pese a estar eliminado del concurso sigue y seguirá dando mucho de qué hablar. Primero mostró su faceta más tierna y aseguró que echaba mucho de menos su amistad con Estela. «No me sorprende que Estela se sienta sola», le contó a Jordi. Desde la salida de Kiko de la casa, Estela y Mila han abierto una guerra sin cuartel que tiene en vilo a todos los concursantes.

Casi todos ellos se pusieron en contra de Estela, quien se derrumbó en el confesionario al comprobar que debía enfrentarse sola a las fieras: «Casi ni me dan los buenos días. De verdad, ¿qué he hecho?». Sobre su relación con Kiko y los posibles celos que pudiese haber despertado en su novio, aseguró que estaba «muy tranquila. Sé que mi pareja es muy inteligente y habrá entendido todo esto. Espero no haberle hecho daño».

También tuvieron unas palabras más altas de lo normal Alba y el Cejas. Este último acusaba a la primera de robar comida y quedarse con los cereales del desayuno. «Estoy cansada de que me digas todos los días que falta comida. Eres muy pesado», saltó la acusada. Pronto se metió por el medio Adara, que le tenía ganas a Cejas y aprovechó la coyuntura para tirarse al cuello. Él no se amilanó e intentó quitarse de en medio a su compañera preguntándole por qué se creía «tan importante. Entiende que no eres tan importante». «Me voy a comer lo que me de la gana. Así te digo», replicó Adara.