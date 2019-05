Jorge Brazález deja «Viva la vida» tras el encontronazo con Emma García

Actualizado 13/05/2019 a las 18:23

«Viva la vida» sigue en una etapa convulsa de cambios. Tras la llegada de Emma García para sustituir a Toñi Moreno, es ahora uno de los colaboradores que llegaron en la nueva temporada el que ha decidido marcharse. Jorge Brazález, ganador de la quinta edición de «Masterchef», cocinaba los domingos en el programa y ha decidido ponerle un punto y final a su paso por las cocinas de Mediaset España.

Este domingo, Brazález y García se sentaban en el sillón de las entrevistas para charlar y poder así darle el adiós que se merecía el chef. Este adiós llegaba en un momento delicado para Emma García y Jorge Brazález: la pasada semana la presentadora decidió felicitar al cocinero porque, decía, se iba a casar con su novia, Miri, a quién conoció entre los fogones de TVE. «Voy a saludar a mi cocinero favorito. ¡Enhorabuena, que te casas!», dijo Emma García con una sonrisa de oreja a oreja, la cual se borró de un plumazo cuando el chef cortó en seco el tema.

«¿Pero qué dices Emma? No me caso. Yo venía a hacer chipirones». Ante esto, la presentadora se excusó diciendo que había leido esto en una revista, pero Brazález le contestó que no era una afirmación, sino una suposición. «Quizás nos casemos», sentenció.

Una semana después del desencuentro, el cocinero dejaba el programa, pero quiso aclarar que este episodio no había influido en la decisión. «Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió la semana pasada —comenzó Emma García—. Es verdad que Jorge me había comentado todo acerca de sueño con el restaurante en Ibiza y es en lo que causaba una serie de problemas de horarios con "Viva la vida"».

«Somos sólo tres socios y tenemos que hacer todo, no me puedo permitir "perder" día y medio, pero estoy súper agradecido con el programa y espero que esto sea un "hasta luego" y volver cuando esté todo más asentado», dijo un Jorge Brazález muy agradecido. De hecho, el propio cocinero sabía que la apertura del restaurante iba a provocar que tuviera que dejar un poco antes del final de la temporada el programa. Pero, al adelantarse la apertura, también se ha precipitado su salida.

Para intentar cerrar la entrevista de despedida con un cierto toque de humor, Emma García intentó darle el punto humorístico al momento, diciendo que se tenga que marchar era «una faena porque estaba mejorando mucho en la cocina». Antes de dejar el programa, Jorge Brazález quiso agradecer el cariño y el apoyo al equipo del programa, con especial hincapié en Emma García y también en Toñi Moreno, con la que se estrenó en el programa.