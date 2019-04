El día que Jorge Javier le cantó las cuarenta a Isabel Pantoja: «Prefiero estar en la mierda que a su lado»

Actualizado 13/04/2019 a las 00:50

Llegó a ser su «mejor amiga», pero después de soltar una pullita en una visita a «El Hormiguero», Jorge Javier Vázquez aseguró que no quería volver a cruzarse con Isabel Pantoja en «toda la vida» (algo complicado ahora que la tonadillera ha confirmado que participará en la próxima edición de «Supervivientes»). Las diferencias, irreconciliables hasta que sus hijos comenzaron su andadura en los realities de Mediaset, surgieron, sobre todo, por un comentario de la tonadillera y su perrita, uno de los seres más queridos de su vida «a pesar de quien me la regaló».

Esa aclaración, que la cantante le dijo a Pablo Motos hace dos años, indignó a Jorge Javier Vázquez, que no dudó en arremeter duramente contra Pantoja. «Trabajo en un programa que durante mucho tiempo ha sido muy crítico con Isabel Pantoja pero durante ese tiempo he intentado mantener un escrupuloso silencio», dijo el presentador al inicio de aquel programa de Sálvame, asegurando que inclusó intentó mediar para que los colaboradoradores no hicieran saña con la tonadillera. Pero, tras sus palabras en «El Hormiguero», decidió cortar toda relación con ella: «Para mí se abre ya un nuevo tipo de relación con la señora Pantoja y espero no volver a tener que cruzármela en mi vida».

El presentador de «Sálvame» y «GH Dúo», que ha sufrido un ictus del que se está recuperando, encajó el golpe y no dudó en corregir a la tonadillera, ya que Sisi, la perra a la que se refería, no fue un regalo de Jorge Javier sino de «Sabor a ti». Junto a Chelo García Cortés, el televisivo se limitó a entregársela en nombre del programa presentado por Ana Rosa Quintana, y así se lo hizo saber: «Le pregunta Pablo Motos quién fue la persona que le regaló a su perrita Sisi. Yo no le regalé la perrita, en aquella época trabajaba en Antena 3 con Ana Rosa Quintana y el equipo de "Sabor a ti" decidió regalarle la perrita, yo se la entregué».

Fue entonces cuando aprovechó para destapar una supuesta «humillación» de la cantante a su compañera también en Sálvame, la periodista Chelo García Cortés. «Después de cómo se portó aquella tarde la señora Pantoja con Chelo García Cortés, que ya en aquella época cobraba de Chelo por las exclusivas y la humilló en directo (siendo al parecer su amiga), cuando vi por un pasillo a la señora Pantoja con la perrita, les juro que pensé, "pobre perrita"»

«La señora Pantoja dio una entrevista a Pablo Motos en "El Hormiguero", una entrevista pactada en la que todo estaba estructurado y estipulado y ella, que no da puntada sin hilo, decidió utilizar la entrevista para enviarme un mensaje. Es muy de enviar mensajes, pero nunca da la cara, no te llama y te dice "estoy cabreado", es su modus operandi: la cobardía.

Si usted está enfadada conmigo me llama y me lo dice, pero si quería que me enterara de algo, de que usted y yo hemos roto relaciones desde hace tiempo, no hacía falta lo de ayer ¿Usted cree que hacía falta actuar con semejante desprecio hacia alguien? ¿Necesitaba humillar a alguien de la manera que lo hizo? ¿Le gusta actuar así? ¿Tratar así a la gente que le ha apoyado? Probablemente sí, por eso se encuentra tan sola.

Quiero decir que la señora Pantoja tenía muy claro que me quería lanzar un mensaje y lo peor es que utilizó a un perro, hay que ser muy ridículo para utilizar a un animal para enviar un mensaje».

Especialmente dolido por el matiz de Pantoja, que aseguró que quería a su «perrita aunque venga de donde venga», Jorge Javier Vázquez insistió: «¿De dónde vengo yo? Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel, del trullo, del talego, que parece que viene de unas vacaciones de playa y le ha llovido, no señora, viene de la cárcel y en la cárcel a una no la meten porque desafine».