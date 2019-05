Jorge Javier Vázquez responde a las críticas: «Tras la movida con Dakota volví a casa tocado»

Actualizado 23/05/2019 a las 14:28

Jorge Javier Vázquez siempre se ha caracterizado por, como presentador, no reprimirse en lo que siente y piensa en cada momento. La pasada semana, al término de la gala de los jueves, tuvo un fuerte encontronazo con Dakota, una de las concursantes de «Supervivientes» de este año. La alicantina acusó al programa de tener favoritismos hacia Isabel Pantoja, ya que se le había permitido hablar con su hijo Kiko Rivera, mientras que ella no ha tenido conversación alguna con sus familiares desde que está en tierras caribeñas.

Ante esta situación, el presentador empezó a responder con malas formas a la superviviente, que intentó continuar con su discurso por encima del presentador. Llegado el momento, y ante el hartazgo del sonsonete de Dakota, Jorge Javier Vázquez lapidó la conversación con una última frase: «Vamos... ¡con los pollos que les montabas en “Hermano Mayor”y ahora quieres hablar con tus padres!». Dakota, como buenamente pudo, intentó mostrar que el presentador estaba equivocado, y las redes empezaron a llenarse de comentarios que desaprobaban el comportamiento del de Badalona.

Esta semana, a través de su blog en la revista "Lecturas", Jorge Javier Vázquez ha querido mostrar su punto de vista de toda esta situación. «Desde el mismo momento en que se inició (la discusión con Dakota), supe que aquello no iba a acabar bien. Y así fue. Volví a casa tocado y, al meterme en la cama, pensé que me había equivocado», confiesa. De hecho, asegura que intenta evadirse de todos las críticas que sabe que va a recibir. No lee la prensa, y además, dice que «las redes ni las miro. Sé que durante algunos días no podré entretenerme con los mensajes que me envían por privado. En Instagram le doy a “rechazar todo” y andando, que es gerundio».

A pesar de reconocer que el gesto que le hizo a Dakota no le ha hecho bien a él mismo, Vázquez reconoce que, tras analizarlo en frío y preguntarse «¿Lo hubieras hecho de otra manera?», su respuesta volvería a ser «sí». De hecho, reconoce que le «han comentado» que sus palabras molestaron, pero lo repetiría sin problemas. «Lo volvería a hacer. Intenté introducir una nota de humor. Negro, quizá, pero humor al fin y al cabo», dice, asegurando que lo que trata de evitar es autocensurarse, algo que le parece repugnante.

Nueva gala este jueves

Este jueves, durante la quinta gala de «Supervivientes», llegará el momento de decir adiós a Carlos Lozano, Chelo García Cortés o a Albert, los nominados después de la salvación de Isabel Pantoja el pasado martes. El expulsado del público se deberá ver las caras en un nuevo televoto con Jonathan, que, exhausto y sin ánimo para continuar en el concurso, es el actual «pirata olvidado».

Además, este jueves se volverán a mezclar los grupos, por lo que puede que algunas de las parejas inseparables —o irreconciliables— que se han formado ya en los Cayos Cochinos tendrán que volver a decirse adiós. Además, la zona de la playa que ocupará cada grupo se decidirá en una nueva prueba de localización.