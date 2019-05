José Luis Moreno se defiende de las acusaciones: «voy a ir querella por querella»

Actualizado 26/05/2019 a las 00:54

El productor televisivo José Luis Moreno siempre ha estado en el ojo del huracán. Han sido varias las acusaciones que ha recibido de no haber pagado como se debía a algunos de sus contratados, y ahora le están acusando de haber cobrado un dinero de forma indebida. Según publicó eldiario.es, el productor cobró 1,9 millones de euros de más de la extinta televisión valenciana Canal 9.

Según el citado medio, el juzgado de Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) está investigando algunos contratos que llevaron al cierre de la cadena, y entre ellos se encuentran los de los programas «De un tiempo a esta parte» y la serie «Planeta 25», ambas producidas por Moreno. Según los peritos judiciales, por estos formatos se pagó dinero de más, comparándolo con otros productos de éxito en otras cadenas.

Ante esta situación, «Cuatro al día» se puso en contacto con José Luis Moreno para que ofreciera su versión de los hechos, y aseguró que «no me voy a defender porque no tengo de qué defenderme. Es un libelo que es totalmente absurdo y ya estamos tomando medidas legales contra una cosa que es bastante sencilla de explicar: «Planta 25» fue un éxito enorme en todas las autonómicas, del PP y del PSOE. Se cerró Canal 9 y un juez nos pidió, porque no encontraban ningún papel en Canal 9, información. Se la dimos y eso es todo».

Sobre su actual situación legal, Moreno quiso dejar bien claro que no se encontraba ni «llamado, ni imputado, ni siquiera como testigo», por lo que el juez no consideraría necesario contar con su testimonio en la causa que se estudia. «Es ganas de inflar una cosa porque soy yo», afirmó en el programa de Carme Chaparro. Además, Moreno quiso avisar que irá «querella por querella» hacia todos aquellos que se atrevan a difamarle.

Chaparro, por su parte, quiso recordarle al productor que no era la primera vez que se escuchaban acusaciones relacionadas con quedarse con dinero de forma indebida, a lo que respondió con un rotundo «no voy a hacer de esto un "Sálvame"». «Estamos hablando de esto. Cíñase a esto. Cuando no sepan algo, se lleva al juzgado y si tienen razón se paga. No me hable de eso porque entonces están ustedes de nuevo inflando perros que es absolutamente lamentable», respondió Moreno intentando evitar que se siga tratando un tema en el que su imagen no sale bien parada.

Como el productor, que se encontraba en Lourdes, no tenía demasiado tiempo para contestar al resto de cuestiones que Carme Chaparro quería comentarle, le ha invitado formalmente al programa «Cuatro al día» para poder hablar de esta y otras acusaciones de forma más tranquila.

Las deudas de José Luis Moreno

José Luis Moreno ha tenido que escuchar, en más de una ocasión, cómo se le acusa de no pagar a algunos famosos sus cachés por trabajos que han realizado para su productora. La última persona que ha puesto el grito en el cielo con esta cuestión ha sido el humorista Miguel Lago.

El colaborador habitual de «Todo es mentira» aprovechó el espacio para reconocer que el productor le debe dinero desde hace seis años. «Lago, ¿tú has trabajado con él?», le preguntaba Risto Mejide al monologuista sobre su trabajo con el productor. «Yo sí y aquí estamos, esperando a que llegue lo que trabajé en 2013». Según la afirmación, el productor no habría pagado sus honorarios, pero asegura que «no pierdo la esperanza» a que llegue el dinero prometido.

Quién también señaló directamente a Moreno fue Yolanda Ramos. Durante una entrevista en el programa «Hable con ellas», en 2014, Moreno recibió estas acusaciones por parte de la humorista. «Yo le digo una cosa: ¿sabe que a mi me debe 25.000 pesetas (150 euros)?. Yo fui a una «Noche de fiesta», salí bailando y jamás se me pagó», decía una Ramos que, según asegura, no llegó a firmar contrato para su actuación.

Yolanda Ramos y José Luis Moreno durante su desencuentro en «Hable con ellas» - MEDIASET ESPAÑA

«No le acuso a usted directamente», le dijo, pero le advirtió que, en caso de que le diera el dinero que le debía, «lo dono a cualquier sitio donde haga falta». Aunque Moreno intentó rehusar la situación, finalmente se atrevió a asegurar que «si yo era el productor del programa, dalo por pagado». Tiempo después, José Luis Moreno anunció que demandaría a la humorista, pero, como confirmó en enero Ramos, no ha recibido todavía ni el dinero ni la demanda.