Actualizado 16/10/2019 a las 01:19

Este martes llegaba la décima entrega de las audiciones a ciegas de la nueva edición de «La voz kids». En compañía de Juanra Bonet y Eva González, David Bisbal, Rosario Flores, Vanesa Martín y Melendi volvían a tomar posición en el sillón de coaches para girarse ante los pequeños artistas que se iban a ir presentando a lo largo de la noche ante sus nucas.

Patricia, de 12 años y de Málaga, se presentó sin ninguna expectativa abriendo la velada de «La voz kids». «Muchísimos niños sueñan con estar aquí, y ahora mírame», aseguró durante su presentación. «Me he propuesto darlo todo y ojalá entre en "La voz"», dijo ante las cámaras del programa justo antes de iniciar su actuación por el tema «Cai», una interpretación que encandiló a Bisbal, Flores y Martín a los pocos segundos de comenzar sus giros vocales. Pero esto no le impidió a Melendi girarse en el último momento ante lo emocionante de su voz.

«Me has puesto los pelos de punta, y esa facilidad que tienes al cantar me ha traspasado», le comentó Rosario ante una incrédula Patricia, que aseguró haberse intentado concentrarse al máximo en su actuación, cerrando incluso los ojos durante la canción. «Tu voz, tu esencia y tu alma la quiero en mi equipo», le dijo Vanesa Martín. Con todos los piropos de los coaches de «La voz kids» en el bolsillo, Patricia decidió acudir a los brazos de Vanesa Martín.

«Tengo un don especial porque se imitar voces»: así se presentó Pablo, de A Coruña y con 10 años a «La voz kids». Lleva interpretando desde los 2 años, y demostró que sabe emular los tonos de Shakira, Bisbal y Rosario. Era la primera vez que se subía a un escenario, escogiendo para la ocasión «Sweet child of mine», una canción que provocó que a los pocos segundos se girara Melendi, no sin antes bloquear a Martín. Con tan solo la silla de Melendi girada, la decisión estaba ya tomada, quitándole el peso de encima al pequeño artista.

«Estoy muy nerviosa pero me entran ganas de cantar», dijo la siguiente artista, con su guitarra y lista para salir a cantar. Se trataba de Luci, una barcelonesa de tan solo 12 años que intentó enamorar a los profesionales con «Girls just wanna have fun», un tema con el que encandiló al público en plató, pero para el que tardaron mucho en girarse los coaches. De hecho, hasta el último momento no presentaron su candidatura Melendi y Vanesa Martín. Premiando el atrevimiento, aunque señalando sus desafines, el asturiano le pidió que acudiera a su equipo, mientras que la malagueña le prometió cuidar su voz y hacerla crecer. Finalmente aceptó la invitación de Melendi para formar parte de su elenco de pequeños talentos.

Daniela, 11 años, Málaga, una pequeña coplera que recuerda ponerse «encima de la mesa y empezaba a bailar con todo el mundo mirándome». Además, antes de subirse al escenario intentó demostrar que experiencia no necesita. «No se cómo es exactamente mi voz, pero dicen que parezco más mayor». Y para demostrar su calidad vocal apostó por una versión de «Los gatos no ladran» que dejaba ver la sorprendente voz que tenía dentro. Pero, a pesar de ello, ninguno de los coaches se giró durante su interpretación.

«En la vida me imaginaba que eras tan pequeñita», le dijo Rosario Flores, pidiéndole en repetidas ocasiones que se vuelva a presentar en próximas ediciones. «Tienes que venir con una canción que no sea tan arriesgada», le recomendó Melendi, mientras que Vanesa Martín —intérprete original de la canción— reconoció que «me he podido equivocar», algo que hace aun más inexplicable la decisión de loscoaches de «La voz kids». Y es que, su voz era, tal y como advirtió, propia de una persona adulta en vez de una niña de poco más de una década de vida.

«Yo me voy con tu equipo»

«La voz kids», además, nos tiene acostumbrados a ver lo que sucede entre actuación y actuación. Es aquí cuando los coaches muestran su lado más relajado e interactúan incluso con el público en plató. Fue aquí cuando pudimos ver una de las escenas más bonitas que se recuerdan en el programa.

Bisbal salió corriendo hacia el público y se dirigió a un niño con Síndrome de Down y le pidió que le acompañara hasta el centro del plató. El joven subió a la silla que ocupa David Bisbal durante el espacio, y este le propuso un juego: «Voy a cantar, y si te gusta como canto, le das al botón».

Acto seguido Bisbal comenzó a cantar y después de unos segundos pensándoselo el joven nuevo coach de «La voz kids» apretó el botón. Con los dos de nuevo cara a cara, Bisbal le dijo que no lo iba a dudar, «yo me voy con tu equipo».

Este gesto fue agradecido por el joven, con un escueto «muchas gracias David» que se alcanzó a oír a pesar de no llevar micrófonos. Después, fue el coach el que acompañó a su nuevo asesor hasta su sitio entre el público, dejando para la historia un momento tremendamente tierno.

Mientras todo esto sucedía, Saira estaba preparándose para cantar. Esta canaria de 9 años, tenía un sueño: ser cantante porque «me siento inspirada cuando canto». Para inspirar también a los coaches decidió optar por una versión de «Wrecking ball» que generó muchas dudas a los artistas reputados, aunque en el último momento logró que se girara Rosario.

Acto seguido apareció Olivia, de 13 años y de Madrid, que no se esperó la llamada del programa. A pesar de la alegría propia del momento, venía con un gran handicap desde casa: «Me agobia un poco hablar en público», confesó. Queriendo superar sus miedos, se decidió por cantar «Everyday», y desde el primer instante convenció a los jueces. Logró la aprobación de Melendi y Vanesa Martín y Olivia decidió optar por el primero.

Marc, de 14 años llegaba de Palma de Mallorca cargado de seguridad. Le encanta la moda y probar nuevos estilos. «Me gustaría ser modelo porque me gusta que me hagan fotos», confesó ante las cámaras de «La voz kids». «Siendo guapo y sabiendo cantar bien pues ayuda a ligar. Cada uno ha tenido su suerte y la mía ha sido esta», reveló. Para convencer también a los coaches, cantó «In my blood», pero no tuvo suerte. Ninguno se giró y su madre intentó excusarle diciendo que «está nervioso».

De esta forma, se cerró la décima entrega de «La voz kids», quedando ya muy pocas plazas para las últimas audiciones a ciegas de esta nueva edición. En total quedan solo diez vacantes, que se reparten entre cuatro para David Bisbal, tres para Rosario Flores, dos para Vanesa Martín y un último hueco para Melendi.