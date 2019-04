Lara Álvarez, rumbo a «Supervivientes»: «Le faltaría su esencia si no está Jorge Javier Vázquez»

Actualizado 08/04/2019 a las 19:52

Lara Álvarez, que viajará a Honduras el próximo día 17, tiene claro que «Supervivientes» no será lo mismo sin Jorge Javier Vázquez, de baja tras sufrir un derrame cerebral: «A “Supervivientes” le faltaría su esencia si no está Jorge Javier Vázquez. Todos deseamos de que esté con nosotros», contaba con sinceridad. La presentadora asegura que le ve «con ganas y con fuerzas». «Está en reposo; pero con ganas».

De momento, el reality, que según promete Lara Álvarez va a ser un culebrón de emociones, cuenta con tres concursantes confirmados: Colate Vallejo-Nágera, Omar Montes y Dakota («Hermano Mayor») pero en las quinielas hay muchos más, como Isabel Pantoja. «Sería estupendo contar con ella; pero tras los resultados en las pasadas ediciones los que más destacan son aquellos menos conocidos», reconoce la asturiana, que se lleva más de 180 bikinis. «Son muchos días y hay que llevar más de la cuenta por los imprevistos», afirma.

Asegura que a su llegada al paraíso hondureño, necesita tres o cuatro días para aclimatarse. «Allí amanece y anochece muy temprano. A pesar de que me cuido, cada año pierdo entre tres y cuatro kilos. Ahora he aprendido cosas como no echarme repelente para los mosquitos ya que con el contacto con el sol me quemaba la piel. También he aprendido a no relajarme». Sobre las críticas, Álvarez pasa palabra. «Muchos de los que critican “Supervivientes” lo ven. Las críticas deben ser constructivas... la opinión es libre».