Leticia Sabater se estrena como escritora y lanzará su primera novela en septiembre

Actualizado 20/08/2019 a las 20:58

Leticia Sabater publicará su primera novela de ficción antes del próximo 30 de septiembre y su argumento contará con aspectos autobiográficos extraidos de la vida de la presentadora, según ha adelantado «Fórmula TV».

El libro de la actriz, presentadora y cantante se desarrolla en Nueva York y tendrá como protagonista a una joven que se convertirá en superheroína.

«Se trata de una historia maravillosa donde todo el mundo acabará enamorado de la protagonista al leerla. Hace algunos años, lo mandé a cuatro editoriales y me dijeron que era muy arriesgado. Lo he tenido guardado un tiempo pero, como soy valiente, lo he seguido intentando. Ahora ya tengo editorial y su publicación es una realidad», explica Leticia, que asegura que escribió la novela cuando estaba pasando un mal momento personal.

El pasado mes de mayo, Sabater mostró los resultados de su operación estética, una «Lipo vaser high definition six pack». Se trata de una liposucción de alta definición de más de seis horas que extrae la grasa de una zona del cuerpo para recolocarla en otra parte; en su caso, del abdomen para ponérsela en los glúteos, bíceps, espalda y muslos.

El nombre de Leticia Sabater ha estado sonando en los últimos días por su posible participación como concursante en «GH VIP 7», auqnue todavía no ha habido confirmación oficial. Otros aspirantes son Kiko Jiménez, Ángela Ponce o Alberto Santana.