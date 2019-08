Lola Índigo carga contra «Operación Triunfo»: «Esto no es la gallina de los huevos de oro»

Actualizado 20/08/2019 a las 11:58

«Operación Triunfo» no está viviendo su mejor momento. Después de que se anunciara que los castings para la próxima edición tendrán lugar a lo largo de los meses de octubre y noviembre, los acontecimientos se han ido sucediendo, dejando claro que puede que no sea el mejor momento para intentar replicar el éxito de la edición de 2017.

Quién participó dicho año en «Operación Triunfo» fue Mimi Doblas, que adoptó el nombre artístico de Lola Índigo. Aunque no llegó hasta la fase final del concurso, Índigo ha sido una de las concursantes con más recorrido fuera de la academia. Su hit de presentación, «Ya no quiero ná», se convirtió en todo un éxito. Y, desde entonces, un disco en el mercado y diversos singles muy bien posicionados en las listas de éxitos.

Sin embargo, el camino hasta el éxito no ha sido sencillo, y ha reconocido, en una entrevista a La Voz de Galicia que, durante su paso por «Operación Triunfo», no todo fue ni sencillo ni agradable: tras reconocer que en la gira de «OT» se sintió «la última mierda», ha explicado que ese sentimiento no le afectó solo a ella. «Yo y otros cuantos compañeros. No me afectó a la autoestima porque si no yo no hubiera sacado la cabeza, la verdad», reconoció.

«Cuando nadie da un duro por ti, pero tú en tu cabeza te imaginas de otra forma, es chungo. Siempre he dicho que creer es crear. Si tú crees que eres una cosa y trabajas para hacerlo, estudias, entrenas, te preparas... al final lo puedes conseguir», aseguró en conversación con el mencionado diario.

Ahora, parte de la gira de «Operación Triunfo 2018» se ha cancelado después de que apenas se vendieran entradas para los conciertos. Al ser preguntada al respecto, Lola Índigo tiene claro el motivo: «Creo que es una obviedad que tendrían que haberlo dejado respirar», asegura. Y es que, de hecho, TVE ya manifestó al finalizar la pasada edición que, entre sus planes, estaba el de dejar descansar al talent.

El tortuoso camino de «OT 2018»

El estrepitoso final de la gira tan solo ha sido la punta de un iceberg que se lleva formando desde septiembre del pasado año. Después del impresionante éxito que supuso «OT 2017», la cadena apostó por adelantar algo más de un mes el estreno de su segunda edición tras el regreso a la pública.

Sin embargo, lejos quedaron las cuotas de pantalla de la edición que llevó a Roberto Leal a las noches de TVE: la edición se cerró en un 11,6% de cuota de pantalla, con 700.000 espectadores menos que en la anterior ocasión. De igual forma, mientras la final que coronó a Amaia Romero logró situarse por encima del 30% de cuota de pantalla, la de «OT 2018» se quedó en un 19,4%.

Al término de la edición, y con la preselección para ir a Eurovisión superada, la gira de «OT» comenzó dando tumbos. No solo no estaban consiguiendo llenar los recintos, sino que, en más de una ocasión, hubo que cambiar de emplazamiento por otro más acogedor y que explicara la celebración del concierto, evitando así que las entradas sin vender agobiaran tanto al público como a los artistas.

Ahora, «Operación Triunfo» ha iniciado su operativo para comenzar la próxima edición, posiblemente, al regreso del descanso televisivo por Navidad. De esta forma, el Año Nuevo nos traería una nueva edición de «OT 2020». Aunque le hayan dejado descansar al formato unos pocos meses más, ¿es esto suficiente?

Según Lola Índigo no. Y motivos para pensarlo no le faltan. Es probable que sea más recomendable que se esperaran una temporada entera. Para la artista, lo más grave es que no se está jugando con cifras de share, sino con sueños e ilusiones. «Por el bien de los chicos de la próxima edición, dejaría un poco de aire. Yo viví en China y allí hay mil realities y talentshows de todo tipo y hay cabida para todo, pero España es un país pequeño y a la gente no le da tiempo a procesar a tanta peña. Hay que dejarlo respirar un poquito, somos personas con sueños y esto no es la gallina de los huevos de oro», reflexionó la artista en su entrevista.