Actualizado 27/09/2019 a las 01:35

Una de las grandes bazas de la nueva temporada de «GH VIP» es la relación entre el Maestro Joao, exconcursante de «Supervivientes» y ahora en la casa de Guadalix, y el joven Pol Badía. Al principio del programa, Jorge Javier Vázquez le dijo a este último en plató que «Joao ha hecho una declaración en la casa sobre vuestra relación, y no es lo que tu piensas». Pol quedó descolocado sin saber muy bien qué pensar, y el presentador insistió en que se trataba de algo «inédito».

Al cabo de un rato, Jorge Javier retomó el tema y puso el vídeo del que hablaba. «Si hay alguien que comete errores y hace las cosas malas en nuestra relación soy yo», le contaba Joao a Adara y Kiko, «tengo miedo de que fuera me saquen cosas…Cuando salga de aquí tomaré decisiones, pero no he querido tomarlas hasta entonces para no hacerlo polvo. La otra persona no habla porque no es nada de esto». Aunque dando rodeos, el vidente reconocía que le había sido infiel a su pareja.

En plató Pol quedó noqueado. «No estábamos bien», reconoció, «no estábamos atravesando un buen momento, no quería hablar de esto pero como él lo ha dicho no tengo otro remedio. Ya no hablábamos como antes ni estamos como antes, en agosto no nos hemos visto ni una vez en todo el mes. Estuvimos tres semanas sin hablarnos. Él entró a la casa y la situación era: tú haz tu concurso, valora si me echas de menos o no y después hablamos, pero no imaginaba esto que acaba de decir. Estoy flipando».

Muy afectado, no se explicaba cómo Joao había podido «quedar con una persona a espaldas mía». Pese a todo, el joven se mostró dispuesto a seguir luchando por su amor: «Voy a hacer todo lo posible por seguir con él, gracias a él he aprendido que puedo ser feliz con una persona del mismo sexo y con independencia de la edad. Voy a luchar y no quiero tirar la toalla».