Maggie Civantos: «En lo último que he hecho con "Maca" olvidas que estás en la cárcel»

Actualizado 08/06/2019 a las 01:04

Maggie Civantos (34) es una actriz malagueña que ha conseguido colocarse en el primer lugar del panorama nacional. Son muchos los proyectos que se le van acumulando, y en este mes de junio no puede estar más de enhorabuena. A lo largo del mes va a estrenar dos películas totalmente opuestas: «Antes de la quema», una cinta de humor, el 7 de junio; y «La Influencia»el 21 de junio, de terror.

Además, Civantos ha estado inmersa a principios de año en las grabaciones de la cuarta temporada de «Las chicas del cable», y en las últimas semanas se ha embarcado en la serie «Malaka», en donde está siendo acogida por su Málaga natal. Al mismo tiempo, FOX ha confirmado la llegada de «Vis a vis: El oasis», en la que Civantos seguirá encarnando a Macarena «Maca».

La actriz, a pesar de su apretada agenda, sigue muy comprometida con las causas solidarias, como la lucha contra la mutilación genital femenina o la enfermedad de la piel de mariposa. Además, Maggie Civantos tiene un sueño: crear una residencia para actores que sirva para crear en común y aprender. Pero, para su desgracia, no es tan sencillo como creía en un primer momento.

Además, Maggie Civantos ha formado parte de la nueva campaña de Mahou, en la que se presenta a la familia que ha escogido para su vida Ana Polvorosa. Civantos se situaría en una de las últimas incorporaciones a la vida de la actriz de «Aída», pero no por ello ocupa un lugar secundario en su vida.

P - ¿Cómo surgió el apuntarse al nuevo anuncio de Mahou cinco estrellas?

R - Pues me avisaron de la agencia y luego hable con Ana Polvorosa. Me dijo que estaba muy contenta y que iba a ser la protagonista del anuncio. Me contó que había dado mi nombre para estar en el spot porque formaba parte de esa familia que uno elige. Me pareció tan bonito el concepto de la campaña que no podía no estar, porque efectivamente soy amiga de Ana, y aunque sea una incorporación reciente, tenemos una relación muy bonita y muy especial. Me he sentido muy identificada con la cerveza que he represento, la sessionIPA, y formar parte de su familia elegida es un privilegio.

P - ¿Se lo pensó mucho?

R - No, no me lo pensé. Fue algo mucho más personal que otra cosa.

P - Dentro de unos días la veremos en «Antes de la quema».

R - Se estrena en cines el 7 de junio, y ahora mismo estamos haciendo toda la promoción. La verdad es que estoy muy contenta y me encantaría que la gente fuera al cine, porque cuesta mucho hacer una película y creo que le va a encantar al público.

P - ¿Cómo fue bajar hasta Cádiz para rodar esta historia de narcotráfico?

R - Es un thriller «narcochirigótico», como lo define Fernando Colomo, pero para mi va mucho más allá. Hay mucho amor en la película, porque al final todos los personajes, a pesar de sus miserias, saben reírse y luchar por sus seres queridos, y todo lo que hacen, lo que les provoca actuar en la película, es el amor a su familia. Mi familia es muy importante, creo que hay una cosa de la idiosincrasia del andaluz que está muy latente en la película, y sobre todo esto viene representado por Quique (Salva Reina), que es el protagonista. Mi personaje se llama Meme, la hermana, y me ha alucinado interpretarlo porque es más introvertido y es una mujer que no piensa: es impulsiva, espontánea, irracional y visceral. La verdad que quiero más personajes así.

«Me gusta el género de terror. Repetiría sin duda»

P - ¿Cómo se ha sentido dentro de este registro cómico?

R - Cómoda, jugando muchísimo y con mucha libertad. Pero creo que no ha sido solamente por el personaje, sino porque Fernando Colomo nos ha dado esa libertad para proponer, crear, jugar e investigar en el propio personaje.

P - Además, ha salido de la cárcel de «Vis a vis» para meterse en el rol de policía. ¿Cómo ha sido ese cambio tan radical?

R - Como en lo último que he hecho con Macarena llega un momento que olvidas que estás en la cárcel, no ha sido un gran cambio. De últimas es un personaje que tiene asumido que no es libre. Entonces crea un universo que no tienen nada que ver. Y el personaje es tan distinto a lo que estoy haciendo ahora que no es comparable. Pero es cierto que es un personaje muy oscuro, igual que lo es Macarena, pero por otros motivos. Es muy complejo, ya lo veréis. Es mucho más terrenal.

P - A finales de mes veremos «La Influencia». ¿Qué tal la experiencia grabando una película de miedo?

R - Muy divertida. Al principio empecé muy asustada porque los ensayos me dieron muchas pesadillas por todo lo que tenía que imaginar. Pero es cierto que luego en el rodaje me pareció que era muy divertido investigar y crear tantas cosas, porque hay mucha postproducción y tienes que crear muchas cosas en tu cabeza que no están en la realidad. Fue un rodaje muy intenso. Lo bueno es que los actores hicimos mucha piña y nos entendimos muy bien en la forma de actuar, y el director tenía las cosas muy claras. Pero la verdad es que el género me gusta.

«Rodar "Malaka" está siendo mucho mejor de lo que esperaba»

P - ¿Repetiría en una película de terror?

R - Repetiría sin duda. Me parece muy divertido hacer terror.

P - ¿Y cómo ha sido el resultado?

R - Pues todavía no he visto la película. El día 19 creo que tendremos el preestreno. Estoy muy impaciente porque con tanta postproducción en una película de terror es difícil de imaginar el resultado final cuando la estas rodando. Pero ahí está la confianza, y confío mucho en el director.

P - Hablando de series, está rodando ahora «Malaka» en su Málaga natal. ¿Cómo está siendo la experiencia?

R - Está siendo mucho mejor de lo que me esperaba. Ya me hacía ilusión el volver a casa, pero hay una similitud entre lo que le pasa al personaje y a mi. De alguna manera ese reencuentro que tiene en su ciudad es muy agrio, pero el mío está siendo muy dulce. De repente estoy pasando mucho tiempo en mi ciudad, que hacía trece años que no volvía como ahora. Por fin puedo pasar tiempo con mi familia. Además, Málaga ha cambiado mucho en los últimos años y me he encontrado con una ciudad muy guay.

P - ¿Y por las calles le llaman mucho? ¿Es más complicado rodar allí que fuera de tu ciudad?

R - Es igual de complicado que si grabáramos en Madrid. No veo mucha diferencia. Pero si que siento mucho el cariño de mi ciudad.

P - ¿Ya se has acostumbrado a rodar con su acento natural?

R - Al principio he de reconocer que me costó. Me sentía muy rara hablando andaluz. Ahora que llevo casi mes y medio rodando allí, noto que aquí en Madrid se me nota muchísimo el acento. Estoy super andaluza ahora. Luego tendré que enterrarlo de nuevo.

P - También ha estado rodando la cuarta temporada de «Las chicas del cable». ¿Qué nos puede avanzar?

R - No tenemos ni idea de estreno, pero imagino que será en breve. Vamos a tener una cuarta temporada muy interesante. Cada temporada es un poquito más oscura y hay más thriller en esta que en las anteriores.

P - ¿Su personaje seguirá evolucionando?

R - En ese sentido, creo que la evolución la tuvo ya de la primera a la segunda temporada, y quizás de la segunda a la tercera. Pero en esta cuarta no he sentido que haya evolucionado tanto. Está más consolidada en su rol como mujer empoderada, pero no hay una evolución tan notable como en las temporadas anteriores.

P - También tenemos que preguntarle por sus causas solidarias. El pasado verano protagonizó una campaña en contra de la mutilación genital femenina. ¿Vamos a volver a verla dentro de otra acción solidaria pronto?

R - Estoy tan implicada con ellas que tampoco tengo mucho más tiempo. Ya me gustaría, de verdad lo digo, pero al final este trabajo implica muchas horas diarias, no tengo tiempo ni de vacaciones. Y con ellas pongo mucho esfuerzo y mucha dedicación en pensar en qué podemos hacer. No solo en poner mi cara, sino también en ser parte de la ONG y la producción. De alguna manera quiero estar con ellos al cien por cien antes que estar con muchas causas. A veces colaboro también con Piel de Mariposa, pero de una forma mucho más externa, en cosas concretas. Conozco la enfermedad por gente que me han ido presentando y me toca. Me parece que son de estas enfermedades raras que hay que apoyar para darles visibilidad y que de alguna forma se aumente la investigación. Pero es cierto que con quién más tiempo estoy y con quien tengo un contacto casi a diario es con la ONG Save a Generation.

P - El pasado año también comentó que estaba iniciando uno de sus sueños, el de crear una especie de academia de actores. ¿Cómo va el proyecto?

R - Quiero hacer una residencia artística y un espacio de convivencia para crear proyectos, en donde además haya cursos y vengan profesores a impartir clases de interpretación de cualquier disciplina artística. Sigo en ello, pero es un poco más complicado de lo que pensaba. Me di cuenta de que era un proyecto muy ambicioso, y que para hacerlo necesito dinero y, sobre todo algo muy concreto y por lo que estoy luchando: el apoyo de las instituciones. Necesito un espacio donde pueda desarrollar esto y poder montarlo bien, y que por lo menos sea viable durante un periodo considerable de tiempo, no que me lo quiten a los dos días. Ahora mismo estoy en el proceso de creación de un dossier, de que los ayuntamientos me escuchen, y ahí te lo dejo porque no te puedo contar más. Ojalá algún ayuntamiento me escuche y me ayude, porque necesito el apoyo de las instituciones. En principio pensé que podía ser un proyecto privado, pero, cuando me senté a echar cuentas, descubrí que si quería hacerlo bien hacía falta el apoyo público y a alguien que me ayudase a crear algo grande. Porque ya que lo hacemos, lo hacemos bien.

P - ¿Qué le pedirías a la profesión, que proyecto quieres realizar de aquí a un año?

R - Este proyecto. Me gustaría que, de aquí a un año, consiga la ayuda que necesito y por lo menos empezar a poner la primera piedra.