Actualizado 16/11/2018 a las 00:05

Este jueves se emitió en Telecinco la décima gala de «Gran Hermano VIP». La sexta edición del formato está arrasando en la parrilla, y la gala del pasado jueves se mantuvo por encima del 30%, lo que supone casi 3,3 millones de espectadores. En la gala de hace siete días el expulsado fue Ángel Garó, que abandonó la casa de Guadalix de la Sierra tras una semana de fuertes discusiones con Asraf y con Miriam Saavedra. Esa misma noche se conocieron los nombres de los tres aspirantes que se jugarían la expulsión esta semana: Makoke, Tony Spina y el Koala.

El segundo se salvó el martes por ser el menos votado por la audiencia y, tras conocerlo, se dirigió a Asraf para decirle que se iba «a cagar» por haberle nominado. Así las cosas, Makoke o el Koala abandonarían la casa este jueves. Al comienzo de la noche Jorge Javier Vázquez, el presentador de la gala, mostró los porcentajes ciegos de las votaciones: 45,1% y 54,9%, por lo que pudo verse que la audiencia no tenía muy clara su decisión.

Una vez más, los líos de Miriam Saavedra con Mónica Hoyos y Makoke ocuparon buena parte del programa. Una de las grandes bombas de los últimos días estalló cuando, en medio de una fiesta, Miriam y Makoke se pusieron a discutir y la primera acusó a Makoke de haber estado con Carlos Lozano mientras mantenía una relación con Kiko Matamoros. A Mónica le afectaron también esas palabras, pues en ese momento ella era la pareja de Lozano. «Las palabras de Miriam han supuesto un golpe bajo para Makoke y Mónica, que no han acabado de recuperarse», contó Jorge Javier.

El presentador habló en plató con Javier Tudela, el hijo de Makoke, a quien le afectó mucho lo que le había oído decir a Miriam. Este se mostró tranquilo, ya que dice que ha hablado con Carlos Lozano, quien niega que haya pasado nada. La peruana no ha logrado aportar pruebas concluyentes de lo que dijo y se ha disculpado por el modo en el que soltó la bomba, pero no se retracta: «Es mi verdad y no puedo mentir. Asumiré las consecuencias».

Mónica Hoyos cree que Miriam no juega limpio y que es capaz de cualquier cosa «por la pasta»: «No me puedo creer tanta maldad y tanta frialdad. Esto es más gordo que una falta de respeto». Todos los tertulianos y casi todos los aspirantes de «GH VIP» ven con malos ojos la actitud de Miriam. «Yo no sé la verdad ni la sabré nunca. Pero hay veces que cuando vamos a hacer daño a tanta gente hay que empatizar y tener sensibilidad», le dijo Suso a la peruana. El presentador le pidió su opinión al Koala, que rehusó dar su punto de vista, algo que indignó a JJ: «¿Sólo opinas de cosas que no te puedan pringar o qué pasa?».

Miriam siguió siendo protagonista del siguiente lío de la noche. Uno de estos días, en plena noche, cuando sus compañeros dormían, la peruana entró en el cuarto y se puso a cantar hasta despertar a todos. Luego ya se marchó, y sus ganas de molestar cayeron muy mal entre sus compañeros. «Eres una provocadora», le reprochó Makoke, a lo que ella contestó simplemente que «tenía ganas de cantar».

Llegó el momento de la decisión definitiva, y Makoke y el Koala se retiraron a la sala de expulsión. Allí se prepararon para escuchar el veredicto leído por JJ. La audiencia decidió que Makoke abandonase la casa de Guadalix. «Me siento decepcionada porque creo que he sido sincera y he ayudado siempre al grupo, pero solo he recibido palos», concluyó la expulsada, «lo he hecho todo de corazón y no he sido falsa»