María Patiño se rompe: «Lloro de rabia»

Actualizado 17/04/2020 a las 20:39

«Sálvame» es uno de los pocos programas que han mantenido su horario durante estos complicados días. No puede contar con todos sus colaboradores, pero los que están saben que su principal labor es alegrar a aquellos que están en casa. «A mí estos días me habéis dado vida», dijo Lydia Lozano el pasado miércoles. Sin embargo, los televisivos no siempre son capaces de mantener la sonrisa.

María Patiño confesó este viernes que está «excesivamente sensible». La colaboradora aseguró que su estado no tiene que ver con el miedo al contagio. «Tengo una sensación de inseguridad, de no saber quién me cuenta la verdad… y de poca fe», aseguró. Se siente «muy decepcionada» con la clase política en general -«los colores dan igual»- porque cree que deberían «cuidarnos más y darnos más tranquilidad»: «Tienen la responsabilidad, no es una cuestión de ideología».

Patiño decidió continuar trabajando desde el primer momento. Pese a lo complicado de la circunstancia, tiene el apoyo de su familia: «Nunca me han dicho nada, al revés, me animan». Pero su motivación para acudir al trabajo va más allá del «entretenimiento». Su pareja es una de las tantas personas que ha resultado perjudicado económicamente por esta crisis. «Por suerte él está con una persona que sí que puede seguir trabajando y que le va a echar una mano. Eso es algo que no todo el mundo puede decir», comentó. Junto a ellos, vive su hijo, que se ha adaptado muy bien a la situación y quien le da ánimos en muchas ocasiones: «Es para quitarte le sombrero».

Sentimientos a flor de piel

«Sálvame», para amenizar sus tardes y contrarrestar la falta de información, ha creado una nueva sección en la que los protagonistas deben hacer frente a la opinión que sus compañeros tienen de ellos. Ayer fue el turno de María Patiño. Emocionada, confesó que en ocasiones se pone «muy pesada” con ellos. «Intento hacer las cosas bien pero a veces me vuelvo a equivocar», dijo visiblemente afectada. «Lo peor es que me doy cuenta cuando lo estoy haciendo».

Para que los espectadores entendieran a qué se refería, la periodista puso un ejemplo. Lydia Lozano le mandó un mensaje recomendándole una película para que se evadiera. En lugar de agradecerle la sugerencia, Patiño le respondió «muy mal». «No se puede actuar así, le pedí perdón. Eso lo tengo que cambiar, no puedo ser el ombligo del mundo», añadió.

Al ver tan afectada a su amiga, Jorge Javier Vázquez le recomendó que sacara esos malos sentimientos fuera y que gritara el que ya es su himno: «No dejes de soñar», de Manuel Carrasco. Pese a que en un principio se resistió, la colaboradora terminó enviando ánimos a aquellos que se encuentran en sus casas pasando un momento complicado. «Aunque tengamos momentos de debilidad y que nos sintamos imponentes, es el momento de decir ‘te quiero',.. Y por cierto, nunca jamás dejes de soñar», dijo emocionada.