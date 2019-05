María Rey responde a Arturo Pérez Reverte tras su lapsus del 2 de mayo

Actualizado 03/05/2019 a las 10:08

Este jueves, durante la emisión especial de Telemadrid para conmemorar las celebraciones del 2 de mayo, la periodista María Rey cometió un error que, sin ser fruto del desconocimiento sino de una larga jornada de emisión en directo, le ha pasado factura en las redes sociales. La veterana periodista se refirió a las fiestas madrileñas como un «homenaje a las víctimas de los caídos contra las tropas de Franco» en lugar de afirmar que se trató de una revuelta contra la ocupación de Napoléon.

La comunicadora no dudó en pedir perdón a través de su cuenta de Twitter y, de paso, responder a algunos usuarios indignados con el error del directo. «La tipa sabía perfectamente de lo que hablaba y en casi cuatro horas de programa en directo y sin guion tuvo un lapsus y en vez de Napoleón dijo Franco. La tipa reconoce el error y pide disculpas a quien haya ofendido pero la tipa estudia cada día porque respeta su oficio», escribió María Rey en su perfil.

También respondió María Rey al escritor Arturo Pérez-Reverte quien, tras el lapsus de la periodista, escribió en su perfil de Twitter que «este país está enfermo de sí mismo y acaberemos contagiándonos todos»:

Este país está enfermo de sí mismo, y acabaremos contagiándonos todos.https://t.co/ESe1y3wJFk — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 2 de mayo de 2019

Tras el mensaje, María Rey preguntó al periodista si, en su trayectoria profesional, jamás se había equivocado durante una conexión en directo: «¿De verdad que nunca te confundiste cuando hacías directos? ¿De verdad crees que después de 30 años de profesión me siento a retransmitir el 2 de Mayo sin saber lo que ocurrió en 1808? Si, estamos enfermos», escribió Rey en Twitter.

¿De verdad que nunca te confundiste cuando hacías directos? ¿De verdad crees que después de 30 años de profesión me siento a retransmitir el 2 de Mayo sin saber lo que ocurrió en 1808? Si, estamos enfermos. https://t.co/kcv144Ol0e — maria rey (@maria_rey) 2 de mayo de 2019

Pérez-Reverte, asiduo usuario de esta red social, afirmó entonces que su anterior mensaje no pretendía ser una ofensa hacia su compañera de oficio: «Me confundí muchas veces y lo sigo haciendo. Podría haberme ocurrido a mí, no ya entonces sino ahora mismo. Mi tuit no es crítica hacia ti, gran profesional, sino un lamento de cómo la basura con que nos saturan los políticos termina por enredarnos a todos. A ti, a mí y a todos».