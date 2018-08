María Teresa Campos: «Sé que tengo la edad de jubilarme, pero no me apetece»

Actualizado 09/08/2018 a las 10:59

María Teresa Campos ocupaba ayer un sinfín de titulares tras haber protagonizado la entrevista del mes, publicada en «Lecturas» y hecha por Mila Ximénez. En ella, no solo aparecía un titular más que escandaloso («Me provoqué yo misma el ictus»), también contestaba a los rumores que han surgido últimamente sobre ella y su familia. Pero parece que ese espacio no fue suficiente ya que la presentadora decidió entrar en directo y desde Marbella a «Sálvame».

Unas palabras de María Teresa Campos han sido malinterpretadas y diversos medios de comunicación han hablado de una jubilación de la presentadora. Sin embargo, la malagueña aprovechó los minutos que «Sálvame» le dio para desmentirlo: «Nadie me ha oído decir que me quiero jubilar. Nunca, nunca, nunca le hablaré a ningún medio ni a nadie mal de la empresa en la que trabajo, estoy contratada por cierto, y cobro. Eso se lo han inventado».

María Teresa Campos, pese a la situación que está viviendo su hija Terelu, está dispuesta a poner delante de la cámara en cualquier momento: «Yo estoy en perfectas condiciones. Tanto es así, que ahora, al año del ictus, me han hecho por protocolo una resonancia y no me ha dejado ni señal en el cerebro siquiera. "Como si no lo hubiera tenido", me dijo la neuróloga».

También dejó claro cuál será el motivo de su jubilación, que parece no estar próxima: «Las personas que podamos ser periodistas o artistas, gente que tiene un trabajo mediático, te retira el público, cuando no te quiere. Y yo tengo que dar las gracias a todas las personas que me dicen... Me gustaría que alguien viniera conmigo a la calle por tres pasos que doy y es un cuándo vuelves y cuándo vueles y cuándo vuelves. Pero bueno, yo respeto lo que la empresa diga», dijo.

Sin embargo, la presentadora es consciente de su edad y de que muchos pueden pensar que ya es hora de que deje de trabajar. «Sé que tengo edad de jubilarme, pero si el público quisiera que me jubilara, yo me iría. Pero no me apetece porque creo que he hecho tantas cosas en mi vida y han tenido tanto reconocimiento conmigo que me gustaría cerrar mi carrera de la manera que la tengo que cerrar», añadió entre aplausos.