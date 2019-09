Actualizado 17/09/2019 a las 08:09

En los últimos años, el impacto de las redes sociales en el sector de la comunicación ha posibilitado que cualquier situación se haga viral en cuestión de segundos. El último ejemplo de ello ha generado una gran polémica, en la que se ha visto envuelto uno de los reporteros de cabecera de La Sexta, José Yélamo.

El pasado miércoles 11 de septiembre, durante el Día de Cataluña, conocido popularmente como Diada, Yélamo se encontraba en el Parlament de Barcelona para informar acerca de las protestas acontecidas en la Ciudad Condal. Lo hizo en el programa «Más vale tarde», el formato que presenta Mamen Mendizábal y en el que trabaja el reportero.

En un momento de la conexión, Yélamo se encontraba prevenido en la esquina superior derecha de la pantalla, pues en ese instante la acción de «Más vale tarde» estaba enfocada en el juicio contra Ana Julia Quezada. En ese momento, los independentistas concentrados en la manifestación en la que se encontraba el reportero estaban en silencio, pero cuando Mendizábal le fue a dar paso, el periodista hizo un gesto con el brazo a los manifestantes, que fue captado por las cámaras del programa.

Segundos después, cuando llegó el momento de conectar con Yélamo, los concentrados comenzaron a gritar y a boicotear el directo del periodista, al grito de «¡Prensa española, manipuladora!». Una manifestante, de hecho, se llegó a poner delante de las cámaras. «Bueno Mamen, no te escucho demasiado bien», comentó el reportero, antes de referirse expresamente al grupo de independentistas. «Como ves, aprovechan los ratos muertos y deben estar aburridos. Esperan a nuestras conexiones en directo para soltar el clásico: “Prensa española, manipuladora”». Desde plató, la presentadora asentía con sorna. «No hay buena manifestación sin ese “Prensa española, manipuladora”».

Lo sucedido con el reportero en referencia a ese gesto que hizo al grupo de manifestantes, sin embargo, no pasó desapercibido en redes sociales. En Twitter, un gran número de usuarios acusaron a Yélamo de «calentar» y «animar» a los independentistas para que boicoteasen su conexión.

La Sexta manipulando en la Diada de Cataluña:



Reportero @jjyelamo hace señas a falsos independentistas para que le interrumpan durante una conexión en directo. Brutal el cinismo de @mmendizabal1: “No hay buena manifestación sin ese grito coral de prensa española, manipuladora”. pic.twitter.com/uUzzRDXAvc — Superwoman Roja (@superwomanroja) September 16, 2019

La versión del reportero

El revuelo generado ha sido tan que el reportero, por su parte, ha salido al paso de las críticas para tratar de explicar lo sucedido. «No hace falta animar a nadie para que te abucheen e insulten en ciertos ambientes del independentismo radical. Si no has trabajado allí, quizás no lo sepas. Cuando llevas 4 horas aguantando insultos personales, lanzamientos de objetos, escupitajos, descalificaciones por tu acento andaluz y empujones mientras trabajas, hay que decir que no todo vale. El gesto que ha sido malinterpretado fue una reacción irónica a quienes estaban al acecho de mi conexión en directo para sabotearla. Fue tan solo la expresión de mi hartazgo», aclaró en su perfil de la red social del pajarito.