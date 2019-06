Actualizado 05/06/2019 a las 00:24

Las cartas ya están sobre la mesa en «MasterChef». Tan solo quedan seis aspirantes de los dieciséis que comenzaron en el «talent show» culinario de referencia en la televisión, que comandan los chefs Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz en La 1 de RTVE.

Samira, Valentín, Teresa, Carlos, Aitana y Aleix iniciaron la velada buscando aguantar una semana más en el programa. Para ello, tuvieron que hacer frente a una primera prueba en la que debían elaborar un plato libre utilizando diferentes tipos de carne. Para ello contaron con la ayuda del chef Pepe Chuletón, experto en materia, aunque lo sucedido con algunos concursantes decepcionó al jurado. Como sucedió con Samira, que después de no saber diferenciar los distintos tipos de carne que existen fue nominada directamente a la prueba de eliminación. «Parece mentira que estemos así a estas alturas del programa», reprendió Jordi a la joven, que se llevó el primer delantal negro de la noche.

La prueba, además, premió con el delantal dorado y la inmunidad al ganador de la tanda. Y esta no fue otra que Teresa, que hizo las delicias de los jueces para llevarse el premio de la ronda. «Está magnífico», reconoció Pepe al valorar su elaboración, al tiempo que los miembros del jurado le anunciaron a la concursante que su plato quedará incluido en la carta del Restaurante MasterChef durante los meses de verano.

A continuación, los aspirantes viajaron a Zamora para cocinar en los jardines de la catedral de la ciudad, capital europea del Románico. Allí, los participantes de «MasterChef» debían guisar para sesenta ganaderos y agricultores de la zona, a los que quisieron rendir homenaje desde el programa. Para ello, el «talent show» dividió a los concursantes en dos grupos: el equipo Rojo, compuesto por Samira, Aleix y Aitana; y el Azul, formado por Valentín y Carlos. Para elaborar el menú, los aspirantes contaron con la ayuda de los cocineros Pedro Mario Pérez y Óscar Pérez, dueños del restaurante «El Ermitaño», el único con estrella Michelin de esta provincia.

El cocinado debía estar supervisado en todo instante por Teresa, que se vio superada por momentos. Su manera de proceder desquició a Samantha, que lo pagó especialmente con Aitana, a la que la cocinera abroncó con dureza después de que la joven estuviese una hora pelando nectarinas y zozobrase con respecto a sus siguientes movimientos. «¡Ya está bien de dudar! ¡Saca la olla y ponla! ¡Nos estamos haciendo un lío con una chorrada!», chilló a la vizcaína. Sus gritos no pasaron inadvertidos incluso para el otro equipo. «Madre mía... ¡cómo está chillando Samantha!», comentó Valentín, mientras guisaba. Como no podía ser de otro modo, la bronca de «Samy» a Aitana no tardó en llamar la atención de los espectadores, que comentaron masivamente lo sucedido en Twitter.

El trabajo de los aspirantes, así las cosas, obligó a interceder a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, que intervinieron para evitar que los platos se quedasen sin terminar. El resultado final del cocinado agradó a los comensales, pero no al jurado, que reprendió a los aspirantes. «No nos esperábamos para nada una prueba como la de hoy», manifestó Samantha, decepcionada, antes de que ella, Pepe y Jordi pasasen a evaluar uno a uno a los concursantes.

De todos ellos, el que mejor veredicto se llevó fue Carlos. El concursante más polémico de la edición fue el único que se libró de la prueba de eliminación, a la que también cayó Teresa (por voluntad propia, todo sea dicho) a pesar de que se había ganado la inmunidad en la primera prueba de la velada. «Sé que había ganado el “delantal dorado”, pero me merezco ir a eliminación y os lo voy a pedir. El capitán tiene que ser consecuente con lo que hace y lo merezco», pidió la aspirante. El jurado coincidió con ella. «Nos has leído el pensamiento», comentó Samantha, antes de la ronda definitiva de «MasterChef».