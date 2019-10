Actualizado 17/10/2019 a las 01:25

La de este miércoles no fue, ni mucho menos, una noche perfecta para los aspirantes de «MasterChef Celebrity 4». Es más, todo lo contrario. De los diez concursantes que quedan en la edición, nueve tuvieron que concurrir a la prueba de eliminación, después de que el jurado del formato, compuesto por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, solo librase de la quema a Anabel Alonso tras la citada ronda. Uno de los nueve, por tanto, terminaría expulsado y ese no fue otro que el actor Álex Adróver, marido de Patricia Montero y que acabó la noche fuera de las cocinas del «talent-show» culinario de La 1 de RTVE.

La noche comenzó con una prueba de «innovación» para los aspirantes, como afirmó Pepe Rodríguez. En ella, debían elaborar un plato a partir de cítricos, en una ronda en la que tendrían que trabajar su faceta más creativa y en la que contaron con la ayuda de Mario Vaquerizo, exconcursante de «MasterChef Celebrity 3».

De los diez concursantes, sin embargo, apenas unos pocos rindieron a buen nivel durante la prueba. Entretanto, brilló la veteranía. La mejor elaboración fue la de Anabel Alonso y la segunda, la de Boris Izaguirre. Ambos concursantes, que habían participado en ediciones anteriores de «MasterChef Celebrity» fueron repescados hace dos semanas y lo cierto es que están rindiendo a la perfección en su vuelta al formato y que han conformado un dúo que han autodenominado como «Las Taradas».

En la otra cara de la moneda, sin embargo, estuvieron Tamara Falcó y Vicky Martín Berrocal, las peores de la ronda. Especialmente esta última, que vivió un tenso encontronazo con Jordi Cruz debido al bajo nivel de su plato. «Como me hagas esto otra vez, esta noche estás fuera», le dijo Jordi, tajante, a la diseñadora.

Bajo nivel en exteriores

En la prueba de exteriores, el equipo de «MasterChef Celebrity» visitó el Hospital Nacional de Parapléjicos, situado en Toledo. «Estamos ante una de las salidas más emotivas de la historia de "MasterChef"», enunció Pepe. No le faltaba razón. En ella, lo aspirantes debían versionar un menú de uno de los cocineros manchegos más célebres y parte fundamental de la historia de «MasterChef»: Carlos Mandonado, ganador de la tercera edición del concurso de anónimos y que supervisaría el cocinado.

Todo ello, para tratar de dar de comer a más de sesenta comensales, entre pacientes, médicos, investigadores, fisioterapeutas y demás miembros del centro sanitario. «Este lugar está repleto de historias de superación», manfiestó Samantha. En ese instante, Almudena Cid rompió a llorar recordando la historia de la exgimnasta olímpica Nicoleta Tinti. «Es un tema que me toca de cerca, porque Nicoleta es amiga mía. Estuvimos juntas en los Juegos Olímpicos de Atlanta [1996] y después, le estalló la hernia que tenía en la espalda, le dañó la médula espinal y quedó en silla de ruedas. Ahora, la siento conmigo allá donde voy», dijo la exgimnasta de «MasterChef Celebrity 4», entre lágrimas.

Instantes después, el formato pidió a Anabel Alonso, la mejor aspirante de la primera prueba, que hiciera los equipos. Ella se autoencuadró en el Azul, junto a Tamara Falcó, Boris Izaguirre, Ana Milán y Juan Avellaneda y que lideró Tamara, como la peor concursante de la ronda que inauguró la noche. El Rojo, por tanto, lo compusieron Yolanda Ramos, Félix Gómez, Almudena Cid, Álex Adróver y Vicky Martín Berrocal, la capitana. Una prueba que tuvo una particularidad: que los capitanes podían ser sustituidos por el equipo en cualquier momento, aunque los aspirantes decidieron no hacerlo.

Malas capitanías... y ningún ganador

Ambos equipos consiguieron solventar la papeleta, aunque no lo hicieron con brillantez y necesitaron de la ayuda del jurado para terminar el menú de Carlos Maldonado. Algo que Pepe, Samantha y Jordi les reprocharon tras la prueba, en especial a Vicky Martín Berrocal. «La capitanía te ha venido grandísima», le dijeron los jueces a Vicky. «Y lo peor de todo es que podíais haberla destituido, pero no lo habéis hecho», agregaron, con respecto al grupo.

«En el Equipo Rojo habéis cocinado muy tranquilitos, aunque lo mismo podría aplicársele al Azul», explicaron los jueces. En ese instante, Ana Milán saltó y reprobó a Jordi. «No estoy de acuerdo contigo. Me llamarás contestona, pero yo lo he dado todo y creo que no es justo que digas eso». El chef, en ese instante, trató de encauzar las aguas a su manera. «Estoy hablando a nivel genérico. Si no llegamos a entrar, no termináis de cocinar. Y lo que yo he dicho va a misa».

Viendo lo visto durante la ronda, el programa tomó la determinación de no proclamar ganador de la prueba a ningún equipo y por tanto, de enviar a los integrantes de ambos conjuntos a la prueba de eliminación. Con una excepción: «Vais a eliminación todos menos Anabel Alonso, que ha sido la única que ha demostrado un buen nivel durante la prueba», coincidieron los jueces, que dotaron a la actriz con 4.000 euros que podría donar a la organización que ella decidiera. «Hoy está muy fácil: los dono al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo», decidió Anabel.

El «favoritismo» hacia Anabel y Boris

De vuelta al plató habitual, el programa otorgó a los aspirantes la posibilidad de librar de la quema a dos de sus compañeros. En ese aspecto, se decidieron por Yolanda Ramos y Avellaneda, que seguirían así una semana más en el formato. Fiel a su estilo, la primera lo celebró a lo grande y no cabía en sí de felicidad. Entretanto, Tamara Falcó no se cortó y acusó a «MasterChef» de presunto favoritismo hacia Anabel y Boris. «Se hacen llamar "Las Taradas", pero son "Las Enchufadas". Siempre que si hacen el mejor plato, que si son los mejores... ¡son unos enchufados!», espetó. «Quizá esta faceta mía se desconozca más, pero digo las cosas como las pienso», agregó la joven.

En la prueba, los aspirantes debían confeccionar un plato con ave en 75 minutos, bajo la atenta mirada del maitre José Jiménez Blas y también de cinco chefs de lo más reputados: Javi Estévez, Marcos Morán, Nino Redruello, Nandu Jubany y Rodrigo García, que ayudarían al jurado a escoger al expulsado de la noche

Tras el cocinado y la cata, los jueces deliberaron y fueron exponiendo sus veredictos. En primer lugar, decidieron salvar a Tamara Falcó y Ana Milán, las dos mejores de la ronda. A continuación, hicieron lo propio con Félix Gómez y Vicky Martín Berrocal, que subieron a la galería. La expulsión, por tanto, quedaba entre Boris Izaguirre, Almudena Cid y Álex Adróver, y fue el último el que terminó eliminado. «Me da mucha pena, porque quería seguir aquí», confesó el actor, que dijo adiós así a las cocinas de «MasterChef Celebrity».