«MasterChef celebrity»: un día de grabación en la Edad Media

El plató de «MasterChef celebrity» se traslada a la localidad madrileña de Fuente el Saz, donde se vive una jornada de tensión: toca grabar la prueba de eliminación del segundo programa de esta cuarta edición, que ofrecerá este miércoles La 1, a las 22.05. Antes de que se enciendan las cámaras, unos pasan a maquillaje mientras otros aprovechan para compartir impresiones y consejos. «Este programa es como volver al colegio: vas a hacer el examen, no sabes lo que te va a tocar y quieres al menos pasar de curso, en este caso de programa. Está siendo muy duro, yo no he trabajado tanto en mi vida. La prueba por equipos es inhumana, se trabaja mucho, no hay ni trampa ni cartón en lo que se ve en casa», asegura entre risas Elena Furiase.

En la segunda eliminación de esta edición, que se grabó en mayo, no toca correr, sino demostrar lo que saben de cuchillos y utensilios de cocina emparejando cada ingrediente con la herramienta adecuada para cortarlo. Aunque es una prueba de precisión, durante las explicaciones del jurado, formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, el ambiente es distendido y vuelan las bromas entre concursantes, lo que les obliga a repetir alguna toma. «Todavía no tengo el adjetivo para calificar esta edición. Si la segunda entrega fue la de los cómicos y la tercera era puro espectáculo, esta es un poco tragicomedia. Están un poco tensos aún, estamos despegando», reconoce Pepe Rodríguez.

Los médicos que habitualmente supervisan las grabaciones de «MasterChef» están más atentos que nunca. Además, tras el corte de cada ingrediente, el equipo afila y limpia los cuchillos y coloca alimentos para que luzcan apetitosos. Pero la prueba no termina ahí. A continuación, les tocará demostrar que saben cortar los alimentos con distintas técnicas y preparar un plato con aquellos que hayan troceado. Los que se salvan de la eliminación, vestidos con sus mejores galas, animan desde el balcón. Solo Juan Avellaneda, bromea Tamara Falcó, se viste de lentejuelas esté salvado o no. «Aquí ninguno se quiere ir, y cada uno compite con sus armas», subraya Rodríguez.

«Los jueces son un poquito duros, pero se trabaja con buen ambiente y buen rollo. Y eso que ya nos hemos quemado y cortado», bromean los Chunguitos mientras exhiben sus heridas de guerra. «A veces exageramos la vida de estas personas, pero Tamara, por ejemplo, está siendo una revelación. Si tú la mandas abrir un conejo en canal, lo hace. Igual otros se ponen más señoritos», plantea el chef que regenta el Bohío. «Yo vivo para Dios, pero lo siguiente es para que Jordi, Pepe y Samantha me digan que he hecho algo bien. Es mi obsesión», reconoce la hija de Isabel Preysler, que no se imagina a su madre en el programa.

Entrenamiento y exigencia

Aunque la eliminación es la tercera prueba cada semana –dedican un día al primer reto, otro a los exteriores y alguno más para viajar–, en el plató no vuelan los cuchillos. Y eso que los concursantes venían de sufrir a causa del tiempo. En la prueba de exteriores, ambientada en el Castillo de Belmonte de Cuenca, prepararon un menú para más de cien invitados con ingredientes y técnicas de la Edad Media.

«Físicamente no estábamos preparados, y eso que yo estoy entrenando, porque los últimos dos ganadores han sido deportistas», bromea El Sevilla. «Hay que dar tu 100% siempre. Para un concierto estamos fuera un fin de semana entero, pero imagínate horas de cocinado con el sol en la cara y este nivel de intensidad», añade. «Yo llegué a casa tan cansado que pedí una hamburguesa y una cerveza bien fría, ni me puse a cocinar», admite el actor Félix Gómez, que reconoce que para él un rodaje de 14 horas no es tan agotador como grabar siete horas en «MasterChef».

La experiencia, coinciden todos, es «enriquecedora». «Además de cocina, aprendes a convivir. Este programa saca de ti lo mejor y lo peor. Te expones a ser como eres. Si bajo presión sacas un lado de ti al que no está acostumbrado el público, se va a ver seguro. Puedes venir con careta, pero se acaba viendo cómo somos», concluye Furiase. «Es toda una experiencia, pero para una vez, como tirarse en paracaídas», bromea la nieta de Lola Flores.