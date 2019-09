Actualizado 26/09/2019 a las 01:11

Apenas se han cumplido dos semanas desde que arrancó la cuarta edición de «MasterChef Celebrity», aunque el nivel de los aspirantes del «talent-show» culinario para famosos de La 1 de RTVE es cada vez mayor. Concursantes, por cierto, entre los que ya no está El Sevilla, cantante de Mojinos Escozíos y que terminó expulsado en una velada de lo más reñida.

La noche empezó con una prueba que es toda una tradición del programa que presentan Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz en La 1 de RTVE: la subasta. Con su tiempo de cocinado, los aspirantes debían pujar (o «empujar», como decía José Salazar, de Los Chunguitos y una de las estrellas de esta edición) por los alimentos disponibles: corazones de pato, pintada, atún y ternera; además de alcachofas.

Con el asesoramiento de Patricia Montero, finalista de «MasterChef Celebrity 2» (y pareja de Álex Adróver, concursante de esta edición y que se sorprendió mucho con la visita de la actriz), los aspirantes comenzaron a cocinar. La que más tiempo tuvo fue Yolanda Ramos (60 minutos), aunque eso no le sirvió para hacerse con la victoria en la prueba, que fue para Almudena Cid.

Por su triunfo en la ronda, el programa premió a la exgimnasta olímpica con 4.000 euros para donar a la ONG que escogiera. La joven optó por «Enfermedadesraras.org». «Este programa da una visiblidad increíble y quiero que esta noche no se sientan solos. Es un dinero que va a venir muy bien para la investigación de enfermedades raras», enfatizó, para explicar su decisión. Por detrás de ella, la segunda clasificada fue la actriz Ana Milán.

La capitanía de Ana Milán

Ambas, por tanto, lideraron los dos equipos de la prueba de exteriores, en la que los concursantes debían cocinar para cien alumnos del Colegio Público Federico García Lorca de la localidad madrileña de Alcobendas. Para ello, contarían con la ayuda de María Kindelán, nutricionista especializada en alimentación consciente y cocina enérgica.

Así, el Equipo Rojo, capitaneado por Ana Milán, estuvo formado por Elena Furiase, Juan y José (Los Chunguitos, que volvieron a ir juntos), Marta Torné, Yolanda Ramos y Vicky Martín Berrocal. El Azul, por su parte, lo compusieron Tamara Falcó, Juan Avellaneda, El Sevilla, Félix Gómez y Álex Adróver.

En la prueba, los primeros debían cocinar albondigas y piruletas, mientras que el conjunto azul tendría que guisar pescado, así como encargarse de los postres. Sin embargo, el Equipo Rojo no tardó en comenzar a destacar, aunque las tensiones afloraron entre ambos equipos. Especialmente, entre El Sevilla y Vicky Martín Berrocal, que vivieron un fuerte enfrentamiento por tratar de atraer la atención de los comensales.

Tensión entre El Sevilla y Vicky Martín Berrocal

Un instante de tensión por el que el vocalista de Mojinos Escozíos se disculpó, al final de la prueba. «Siento el espectáculo que he montado, con los niños y con Vicky», lamentó. «Sí. Tu actitud ha dejado mucho que desear», coincidió Jordi Cruz. Entonces, El Sevilla se vino abajo. «Estoy a punto de tirar la toalla. Creo que este concurso no es para mí».

El Equipo Rojo, así las cosas, terminó la noche como ganador de la prueba de exteriores. Desde el programa, aplaudieron especialmente el trabajo de Ana Milán y de Elena Furiase. «Estoy contenta con la capitanía, pero sobre todo, con mi equipo», sentenció la primera. Nada que ver con las palabras de Almudena Cid, la líder del conjunto azul. «Me he visto superada, porque este es un campo que todavía no manejo y este no es mi trabajo», explicó, antes del inicio de la prueba de eliminación.

Una expulsión reñida

Una ronda, la última de la noche, a la que concurrieron El Sevilla, Álex Adróver, Félix Gómez, Juan Avellaneda y Almudena Cid, después de que el programa decidiese salvar a Tamara Falcó. Junto a ellos, también cocinó Jordi Cruz, de «motu proprio». Asesorados por el chef Ricard Camarera, de dos Estrellas Michelin, los concursantes debían cocinar un plato «libre» con un buen número de restricciones: solo podrían disponer de una sartén, una cuchara de madera y un cuchillo, para guisar alimentos envasados en latas, tetrabriks y botes de cristal.

De todas las elaboraciones, la más floja fue el «Arroz Stewart» que hizo El Sevilla, que terminó la noche como el tercer expulsado de «MasterChef Celebrity 4». «Hacer una elaboración como esta en una prueba de eliminación es bastante "kamikaze"», valoró Jordi Cruz. «Yo no me la hubiera jugado con algo así», coincidió Pepe. La eliminación parecía estar entre el cantante y Avellaneda, que tampoco estuvo a la altura, aunque finalmente el jurado se decidió por expulsar al vocalista de Mojinos Escozíos, que se convirtió en el tercer eliminado del programa de La 1.