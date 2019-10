Actualizado 03/10/2019 a las 01:47

A falta de uno, fueron dos los aspirantes que terminaron expulsados este miércoles en «MasterChef Celebrity». Las actrices Elena Furiase y Marta Torné ya son historia del programa, que se marcharon de la misma manera que antes lo hicieron El Sevilla, José Miguel Antúnez y Ana Obregón, que también abandonaron el formato de La 1. Un concurso al que, por cierto, regresaron Boris Izaguirre y Anabel Alonso, concursantes de ediciones pasadas pero que volvieron por sorpresa al espacio de La 1 de RTVE presentado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, que también ejercen como jurado del mismo.

La velada fue mal desde el inicio para los aspirantes. En la primera prueba de la noche, tuvieron que trabajar por parejas para elaborar un postre. Aunque con una particularidad, pues solo uno de los dos integrantes del dúo podría ver el postre y saber el contenido de la receta. El otro, así pues, tendría que cocinar a ciegas, aunque orientado por su compañero.

En la prueba, los concursantes debían reproducir diversos postres del maestro chocolatero David Pallàs y del actor y humorista Edu Soto, concursante de la segunda edición de «MasterChef Celebrity». Cada dúo debía llevar a cabo una elaboración, aunque el formato permitió a los aspirantes elegir con quién querían emparejarse.

Parejas caóticas

Así, Tamara Falcó se puso con Juan Avellaneda; Vicky Martín Berrocal, con Ana Milán y Los Chunguitos, como no podía ser de otro modo, cocinaron juntos. El resto de dúos los formaron Marta Torné y Álex Adróver; Yolanda Ramos y Elena Furiase; y Félix Gómez y Almudena Cid. De todos los postres, apenas destacaron unas pocas elaboraciones y en la prueba, además, Vicky y Ana tuvieron un tenso enfrentamiento. «Os damos un suspenso casi general», valoró al grupo en su conjunto Samantha Vallejo-Nágera. «Nos hemos dado cuenta de que no os va ni la repostería ni el compañerismo», coincidió Pepe Rodríguez.

Apenas dos postres, así las cosas, lograron salvarse del descalabro. El mejor fue el de Tamara Falcó, que bordó el suyo. Avellaneda, su pareja en la ronda, reconoció su trabajo... y de paso, lanzó un dardo al resto de aspirantes de «MasterChef Celebrity 4». «Lo estás haciendo muy bien, Tamara. Mejor que muchos que dicen que lo están haciendo bien». La segunda posición, por su parte, fue para Marta Torné.

En la prueba de exteriores, el programa se desplazó a Madrid y en concreto, al Parque de Bomberos de Navacerrada, donde debían cocinar para cien integrantes del GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura. «Hacéis una labor encomiable y hoy queremos homenajearos», les dijo Samantha a los comensales. Un colectivo, por cierto, que lleva 52 años salvando vidas en la Comunidad de Madrid, donde han realizado cerca de 700.000 intervenciones en las cinco últimas décadas.

Los aspirantes recibieron la visita de Dani Escribano, bombero y concursante de «MasterChef 6». «¡Hacedlo lo mejor que podáis!», les emplazó Dani. Como suele ser habitual en esta ronda, los aspirantes se dividieron en dos equipos. El Rojo, liderado por Tamara Falcó, también lo conformaron Álex Adróver, Yolanda Ramos, Avellaneda y Los Chunguitos. El Azul, por su parte, estuvo formado por Almudena Cid, Félix Gómez, Elena Furiase, Vicky Martín Berrocal, Ana Milán y la capitana, Marta Torné.

La preocupación de los jueces

Ninguno de los dos conjuntos brilló especialmente y Pepe dio buena cuenta de ello. «Vaya tela, de verdad. Todo esto me preocupa mucho...», dijo a los aspirantes de «MasterChef Celebrity», durante el cocinado. El mejor equipo, no obstante, fue el Rojo, aunque Jordi no quedó nada contento con el trabajo de Tamara Falcó como capitana. «Te has visto superada», le dijo a la «socialité», tajante. Pese a ello, la joven se salvó, igual que el resto de sus compañeros de equipo.

Lo hizo gracias, en gran parte, al trabajo del actor Álex Adróver, elegido como el mejor concursante de la prueba y que se llevó un premio de 4.000 euros para donar a la ONG que escogiera. En ese momento, al intérprete se le quebró la voz. «No podía irme del programa sin dar un poco de apoyo a la Fundación Bobath, que da todo el apoyo necesario a luchar contrala parálisis cerebral», explicó, entre lágrimas. El mejor de los azules, por su parte, fue Félix Gómez, aunque eso no le impidió concurrir a la prueba de eliminación.

O al menos en un primer momento, porque, gracias a su buen nivel en exteriores, el programa permitió a Félix escoger a qué dos aspirantes quería librar de portar el delantal negro en la última ronda de la noche. Y el actor lo tuvo claro: se salvó a sí mismo y a Almudena Cid. «En parte he sido egoísta, porque quería seguir. Pero también he salvado a Almudena, porque se lo merece», explicó. Cid, por su parte, no podía estar más feliz. «Siempre que me necesitas para algo, ahí estaré».

La sorpresa final

Con la prueba de eliminación a la vuelta de la esquina, todavía quedaba sitio para una sorpresa más. «Para motivaros, creemos necesario que haya nuevos elementos que os ayuden a mejorar. Por tanto, hemos decidido dar a dos concursantes la oportunidad de entrar en el programa», comentó Pepe. Dos aspirantes que no eran otros que Anabel Alonso («MasterChef Celebrity 2») y Boris Izaguirre (semifinalista de «MasterChef Celebrity 3»). Antes del reto, por cierto, los jueces anunciaron que serían dos los aspirantes eliminados en esta cuarta gala.

Para la prueba de expulsión, el programa dividió a los «nominados» en dos grupos. Por un lado, Elena Furiase y Marta Torné, que debían competir contra Anabel Alonso en una prueba de habilidad, en la que tendrían que abrir vieiras, centollos y ostras. La más rápida en hacerlo se salvaría y esa no fue otra que Anabel, que regresó a «MasterChef Celebrity» por la puerta grande. «¡No me lo esperaba, porque estaba muy oxidada!», se congratuló.

A continuación, llegó el turno de Boris Izaguirre, Vicky Martín Berrocal y Ana Milán, que debían hacer lo mismo. La segunda fue la más rápida y por tanto, la que se libró de la quema, dejando así la eliminación entre Elena, Marta y Ana (además de Boris).

En la ronda definitiva, los aspirantes tendrían que llevar a cabo una elaboración libre aprovechando el marisco previamente utilizado. De los cuatro platos, los más flojos fueron los de Elena y Marta. Y en una decisión sin precedentes, el programa las expulsó a ambas y las «cambió» por Anabel y Boris, que regresaron así a «MasterChef Celebrity».