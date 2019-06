Actualizado 19/06/2019 a las 09:16

Ya se sabe que en MasterChef, el programa de talento culinario que emite Televisión Española en la noche de los martes, los concursantes están sometidos a una enorme presión. Mientras el tiempo corre, los aspirantes a cocineros deben idear complejas elaboraciones que, después, serán sometidas al escrutinio de Pepe Rodríguez, Samatha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz. Los cocineros, además, se someten en cada uno de los programas a la denominada «prueba de exteriores», en la que cocinan para el gran público y donde sus habilidades para trabajar en equipo pueden ser decisivas en cuanto al éxito o fracaso del grupo de cara a la prueba de eliminación.

Este martes, MasterChef vivió uno de sus momentos más tensos, y no nos referimos a la eliminación de Carlos, sino al encontronazo entre dos de los concursantes más carismáticos del programa: Valentín y Aléix. Grandes amigos en el concurso, ambos jóvenes tuvieron un roce durante la prueba que dificultó, más si cabe, la resolución de la misma. «¡El capitán también tiene que ayudar! ¡No solo gritar!», reprochó Valentín a Aléix. «Parece mentira que me estés diciendo esto. Estoy decepcionado...», respondió.

Tras el conflicto, Samantha Vallejo-Nájera quiso saber cómo continuaba la relación entre ambos. «Hemos intentado hablar las cosas, aquí hay mucha tensión pero es verdad que dolió», dijo Aléix en referencia al choque con su amigo. «Hay que intentar suavizarlo para que no nos influya al cocinar», continuó.

Valentín, por su parte, afirmó no dar crédito a las palabras de Aléix, que todavía se mostraba enfadado con su compañero. «Me sorprende que todavía tenga esa tensión, pero yo le he pedido perdón, y no solo una vez. Un amigo, cuando sabe que ha hecho daño a otra persona le tiene que pedir perdón. No solo se lo he demostrado después del fallo de la prueba de exteriores, también lo he intentado demostrar y expresar durante doce semanas haciendo gestos todo los días de convivencia», expresó. Valentín, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas. «Espero que esto lo valore y que entienda que me equivoqué», dijo. «Lo último que quiero es hacer daño a un amigo», concluyó Valentín.

Tras las palabras del concursante, Pepe Rodríguez pidió a los jóvenes que sellaran la reconciliación con un abrazo que, además, estuvo acompañado por los aplausos de sus compañeros: