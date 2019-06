Actualizado 19/06/2019 a las 00:30

La semifinal de «MasterChef» llegó este martes a La 1 de RTVE con una velada de lo más disputada. En ella, los cinco concursantes que quedaban en el concurso, Aitana, Valentín, Teresa, Aleix y Carlos, se midieron por buscar un hueco en la final, pues la séptima edición del «talent-show» culinario de referencia en la pequeña pantalla que conducen Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz está a punto de terminar.

En la primera prueba de la noche, los aspirantes tuvieron que hacer frente a un duelo nunca visto en «MasterChef». Tuvieron que recrear un plato del prestigioso chef Pedro Subijana... aunque no podían verlo. Ni tampoco probarlo. Únicamente pudieron ayudarse de una crítica gastronómica del experto Borja Matoses, miembro de la Real Academia de Gastronomía, que les hizo un «retrato mental» de la composición.

La elaboración de Subijana, una «flor» de «huevo» en la que los «guisantes» debían tomar parte importante, fue recreado de diferente manera por cada concursante. Aleix y Valentín lo captaron casi a la perfección, mientras que Aitana y Teresa también solventaron la papeleta. No así Carlos, que se llevó el primer rapapolvo de la noche. «Mira que es difícil que un huevo frito no sepa a huevo frito», le abroncó Pepe. «Este no es el camino», agregó Jordi. «Menos mal que no lo he hecho así en la prueba de eliminación, que si no me iba a casa», reconoció Carlos, que sin embargo sacó pecho. «Incluso los mejores podemos tener un día malo».

Finalmente, el ganador de la prueba fue Aleix, que se llevó además un premio de 2.000 euros para continuar con su formación en materia culinaria. «Me van a venir muy bien para los muebles y electrodomésticos del pequeño restaurante que quiero montar», afirmó, ilusionado. Aparte, el joven se convirtió en el líder del equipo en la prueba de exteriores, en la que los cinco aspirantes se trasladaron al Restaurante Àtic, de Valencia, para cocinar un menú «de vanguardia» para un grupo de treinta falleros.

Primeros finalistas

Al este de España tuvo lugar la que fue una de las rondas más importantes de la velada, pues en ella se decidieron los dos primeros finalistas de «MasterChef». La tensión entre los aspirantes era más que evidente, como evidenció un roce que tuvieron Aleix y Valentín, grandes amigos en el concurso pero que discutieron durante la prueba. «¡El capitán también tiene que ayudar! ¡No solo gritar!», le reprochó el segundo, cuya actitud dejó mucho que desear «Parece mentira que me estés diciendo esto. Estoy decepcionado...», respondió Aleix.

A continuación, llegó el momento de las valoraciones y de que el programa decidiese a los dos aspirantes que accederían a la ronda decisiva en primera instancia. Y esos dos no fueron otros que Aitana y Aleix, que han formado uno de los mejores dúos en la historia de «MasterChef». Ninguno de los dos cabía en su felicidad. «¡No me lo creo!», afirmó Aitana. «Esto es cumplir un sueño», dijo por su parte Aleix, entre lágrimas.

Los otros dos puestos, así las cosas, quedaban por decidirse entre Carlos, Teresa y Valentín, que concurrieron a la prueba de eliminación. Antes de empezar, el último se reconcilió con Aleix por lo sucedido en Valencia. «Lo siento mucho tío. He sido un idiota», le dijo Valentín a Aleix, abrazándole. «No pasa nada. Ahora, concéntrate, que tienes que llegar a la final», respondió el joven.