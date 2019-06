Mila Ximénez estalla en «Sálvame» por la boda de Belén Esteban

Actualizado 27/06/2019 a las 12:53

La boda de Belén Esteban está dando mucho de qué hablar. No solo han copado titulares los dos vestidos que la «Princesa del Pueblo» lució en el evento, sino que el hackeo de su teléfono móvil y las supuestas filtraciones de detalles de la ceremonia se han convertido — como ya era de esperar — en tema ineludible de debate en las sobremesas de «Sálvame». En la boda hubo, dicen los asistentes, un «topo» que se dedicó a desvelar algún que otro secreto de la fiesta que Belén Esteban ofreció a los invitados. Al parecer, el paparazzi Diego Arrabal contaría con un confidente en la boda que le habría proporcionado todo tipo de imágenes, cuyos beneficios se repartirían a medias.

«Ese material, tarde o temprano, saldrá a la venta», dijo Jorge Javier Vázquez en referencia a las imágenes «prohibidas» de la boda de Belén Esteban. En pleno debate, Mila Ximénez decidió levantarse de su silla y abandonar el plató. La periodista, visiblemente molesta tras recibir un mensaje cuyo contenido se desconoce, estalló repentinamente: «¡Me importa una m**** la boda de Belén, el topo de Belén y estoy intentando defenderla», dijo la colaboradora.

A tenor de las frases de Ximénez, la periodista habría sido acusada de tener algo que ver con las filtraciones tras la ceremonia. «Yo estuve sentada y no hice nada», aseguró. «No me hagas hablar, que estoy calentita. En la última boda en la que estuve no pasó nada, porque no se vendió», afirmó Ximénez recriminando a Esteban su exclusiva a la revista «¡Hola!».

La publicación muestra esta semana fotografías inéditas de la boda de Belén Esteban así como una entrevista en la que la colaboradora de «Sálvame» narra algunos de los entresijos del evento. Esteban habría cobrado 100.000 euros por la exclusiva cifra que, según el reportero Omar Suárez, la compañera de Mila Ximénez habría invertido solo en la seguridad del evento.