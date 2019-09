Actualizado 30/09/2019 a las 08:51

Este domingo, el debate de «GH VIP» estaba cargado de migas para los espectadores. El pasado jueves, tras la expulsión de Hugo Castejón, el concurso iniciaba una nueva etapa, que empezaba con la primera ronda de nominaciones sin el gran odiado dentro de la casa. Los dos miembros del grupo minoritario —Adara y Dinio— fueron escogidos por sus compañeros, y junto a ellos también entró en la selección Irene Junquera.

Con estos datos, El Cejas y Kiko Jiménez, jefes de la casa tras haber ganado la prueba, tuvieron que acudir al confesionario para hacer uso de su poder especial. Además de ser inmunes en las nominaciones, tenían la capacidad de sacar a un compañero de la lista de posibles expulsados y meter a otro, escogido directamente por ellos. Tras dilucidarlo, la idea original de Jiménez se impuso: sacar a Junquera y nominar directamente a Mila Ximénez. Pero no podían revelar nada hasta el domingo.

La enjundia llega cuando se sabe que, para Ximénez, los que le subieron a la lista de nominados son dos sus principales pilares dentro de «GH VIP», por lo que la reacción era esperada. El domingo, cuando pudo ver las imágenes de lo que pasó en el confesionario, Mila Ximénez reaccionó, seguramente, de una forma más calmada de lo esperado.

«Genial... Muy bien. Me parece genial. Como diría alguien "pues ya estaría". Han hecho su juego y estoy muy agradecida a ambos. Aquí todo te puede sorprender. Para mi Kiko y Cejas eran intocables», comenzó diciendo. Pero poco a poco se fue calentando a medida que avanzaba la velada a raíz de unas imágenes que vio en la que tanto Jiménez como El Cejas se burlaban de ella teniendo la información que tenían.

En concreto, Jiménez, como jefe de la casa, decidió el sábado liberarle al día siguiente de su tarea diaria —limpiar el baño— porque iba a tener un domingo complicado. Al ver esto, la colaboradora de «Sálvame» terminó estallando. «Se puede hacer una subida pero no recochinearte. Estar con tu compañero y estarte riendo por detrás, me parece que es un mal tío, una mala persona y un personaje que desconocía. Sinceramente el cachondeíto de la semana me ha sorprendido», dijo tremendamente enfadada.

Mila Ximénez y El Cejas, abrazados durante el comienzo de «GH VIP» - MEDIASET ESPAÑA

Kiko Jiménez intentó justificar, en vano, una estrategia que ha pillado por sorpresa a muchos. Sin embargo, lo que más le dolió a Mila Ximénez fue el gesto de El Cejas. Este confesó haberse visto arrastrado por la situación, asumiendo el propio ex de Gloria Camila la responsabilidad de la decisión, pero esto no le sirvió a Ximénez.

La colaboradora de «Sálvame» se sintió traicionada por ambos, sintiéndose especialmente molesta con El Cejas. Durante el directo del domingo, aseguró no querer volver a saber nada del influencer, algo que dejó muy marcado a El Cejas, provocando que terminara llorando, con una sudadera con la capucha puesta, después de una decisión de la que se siente arrepentido.