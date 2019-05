El momento más desagradable vivido en «First Dates»

Actualizado 14/05/2019 a las 11:23

Los caminos de «First Dates» son inescrutables. El veterano programa que Carlos Sobera conduce en las noches de Cuatro no debe ser tarea sencilla mantener la fidelidad de la audiencia y, por ello, los personajes que cada día cenan en el mediático restaurante de Mediaset son del todo extravagantes y desvergonzados.

Para muestra, lo sucedido anoche al comienzo de una de las citas cuando a Clara, decidida a buscar el amor, se le escapó un sonoro eructo frente al presentador. «¡Madre mía! ¿Qué ha sido eso?», dijo un sorprendido Carlos Sobera. «¿Qué has comido?», preguntó el presentador de «First Dates» sorprendido. «Ha sido la cerveza», dijo Clara sin vergüenza alguna:

El conductor de «First Dates», que en los últimos años ha entrevistado en su restaurante a personajes de lo más variopintos, confesó tras lo ocurrido que jamás le había ocurrido algo similar: «Es la primera vez que un comensal me eructa en la cara». El esperpéntico momento, cómo no, suscitó todo tipo de comentarios en redes sociales: «Por aguantar eso le tendríais que subir el sueldo, pobre Carlos» «Ha sido asqueroso, y encima no ha pedido ni perdón», dijeron algunos tuiteros.