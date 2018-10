El momento más vergonzoso en OT 2018 a cuenta del idioma

Actualizado 25/10/2018 a las 21:12

La gala 5 de OT 2018 nos dejó anoche algunas sorpresas, como la nominación de Marta —una de las grandes voces del concurso— y también grandes actuaciones: el dúo de Alba Reche y Famous así el de Natalia y Julia brillaron sobre el resto de números de la noche, que no terminaron de convencer al jurado.

Como ya es habitual, el concurso contó anoche con la intervención de otros artistas, entre los que se encontraban la exconcursante Miriam Rodríguez, que acudió junto a Pablo López para presentar su nuevo single «¡No!». También acudió al escenario de Televisión Española el cantante australiano Vance Joy. La presencia del artista, que no habla castellano, requirió de un intérprete que ayudara a Roberto Leal a traducir al público las palabras del joven. Hasta ahí, todo bien. Durante la breve entrevista de Roberto Leal, una voz en off traducía todo lo que Joy decía, incluso su risa. Cuando la conversación entre Roberto Leal y Joy tocó a su fin el cantante no dudó en terminar su frase con una carcajada... que también fue doblada por el intérprete. Aquí puedes ver el vídeo:

riéndome en ingles vs riéndome en español



por favor es que me asfixio #OT18Gala5pic.twitter.com/WYiWUCC7Ca — Jota (@jotawy) 24 de octubre de 2018

Fueron muchos los seguidores de OT 2018 que se hicieron eco en sus redes sociales del vergonzoso momento, que sin duda puso la nota de humor a la gala 5, marcada por la expulsión de Dave y la nominación de Marta y Damion.

Vance Joy: Hahahaha



Intérprete de TVE: Jajajajaja #OT18Gala5 — Nico (@Nicormg) 24 de octubre de 2018

Me mata que el intérprete en OT también haya hecho la risa de Vance Joy, como si hubiera hecho falta traducirla. No vaya a ser que no entendamos la risa de los australianos 😂 #OT18Gala5 — Clara Alfonsín López (@caleidoscopio33) 24 de octubre de 2018

«Operación Triunfo» celebró este miércoles su sexta noche en La 1 y lo hizo expulsando a Dave, que fue de más a menos en el «talent show» de RTVE y se terminó marchando de la Academia. Un 62% de los votantes prefirieron que se quedase Carlos Right, que continuará al menos dos semanas más en la Academia de Gestmusic.