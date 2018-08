Los momentos más criticados de «Las Campos» en televisión

Las porras de Terelu Terelu Campos devorando una porra en «Las Campos» - MEDIASET

Terelu Campos tiene una relación bastante peculiar con la comida. La hija de María Teresa Campos disfruta degustando diferentes platos. Aunque, lejos de lo que se pueda pensar, ha confesado públicamente que le gusta más lo salado que lo dulce. Sin embargo, también se da algún que otro homenaje con azúcar.

Una de las escenas más recordadas de «Las Campos» protagonizada por Terelu Campos fue cuando, en plena calle, compraba una porra y se la comía de forma desenfrenada. Algo perturbada por la presencia de las cámaras, sabía que el momento le serviría para que le «llovieran» las críticas.

María, la asistenta de María Teresa Campos María, la asistenta de Teresa Campos, entrando por teléfono en directo - MEDIASET

La matriarca del clan vive en una casa de inmensas dimensiones que sirvió como escenario para la primera entrega del reality. María Teresa Campos abría las puertas de su hogar y ahí descubríamos la presencia de María en la vida de la presentadora. «María es una persona muy importante en mi vida. María me ha llegado a decir en algún momento llorando que soy como su madre», decía María Teresa Campos en el programa. Por desgracia para la presentadora, la asistenta falleció al poco tiempo, dejando un gran vacío en la vida de María Teresa Campos.

Terelu Campos y su cabezada en el coche Terelu Campos profundamente dormida en «Las Campos» - MEDIASET

En la cuarta entrega de «Las Campos», el clan se desplazaba hasta Málaga para que la audiencia conociera sus orígenes. El clan se encontraba viajando en un coche rumbo al Parque Tívoli de Málaga. En el asiento delantero viajaba Terelu, mientras que compartían la zona trasera tanto María Teresa como Carmen Borrego. Ambas mantenían una conversación que pareció no captar la atención de la presentadora de «Con T de tarde».

Terelu Campos, con gafas de sol, lentamente se fue escurriendo en el asiento. Aunque no llegó a roncar en el trayecto, llegó a estar tan dormida que terminó estando en posiciones verdaderamente incómodas. Las cámaras captaron el momento y los espectadores no pudieron reprimir las risas al ver la cómica situación que se planteó en el interior del vehículo.

Terelu Campos y su viaje en autobús Terelu Campos en un viaje en autobús en «Las Campos» - MEDIASET

Terelu Campos no es especialmente amiga del transporte público. La presentadora llevaba muchísimos años sin entrar en un autobús de Madrid y en el programa especial sobre la Navidad se montó en uno acompañada de tres amigas. «Saca la mano, saca la mano», le pedía una de las amigas a la colaboradora de «Sálvame», que le contestaba «¿pero cómo voy a sacar la mano como si fuera un taxi?». Pero lo más importante es que desconocía el precio del billete sencillo.«No se lo que cuesta el autobús. Tampoco se lo que cuesta un café porque nunca me tomo un café», se excusaba. Además, tanto Terelu como sus amigas ocuparon los asientos reservados para personas con problemas de movilidad, algo que les sirvió para que les criticaran en las redes sociales.

Los regalos de María Teresa Campos María teresa Campos eligiendo unos zapatos junto a Terelu Campos - MEDIASET

Otro de los detalles que no pasó desapercibido para los espectadores de «Las Campos» fueron los regalos que le dedicó María Teresa Campos a sus hijas. En una tienda de zapatos, la presentadora de «¡Qué tiempo tan feliz!» compró un par para ella y otros dos que regalarles a sus hijas.

En total tres pares que ascendieron a más de 3.000 euros. Este detalle fue algo que fue también duramente comentado en redes sociales, por haber invertido tal cantidad de dinero en unos cuantos zapatos. Sin embargo, otros muchos defendieron de que la presentadora podía hacer con su dinero lo que quisiera.

Las imitaciones de Carmen Borrego y Terelu Campos Carmen Borrego y Terelu Campos escogiendo bolsos en imitación en Nueva York - MEDIASET

Mientras que la matriarca de «Las Campos» se dejaba un gran cantidad de dinero en los mencionados zapatos, sus hijas se acercaron al barrio neoyorkino de China Town para hacerse con falsificaciones de bolsos de marca. María Teresa Campos se había marchado al hotel para descansar y Terelu bromeaba que cuando ellas pagaban era para lo que las alcanzaba.

Regateando, incluso, las dos hermanas intentaron hacerse con un elevado número de bolsos para regalarlos en las fiestas. A pesar de lo criticado del gesto, ellas se defendían afirmando que de vez en cuando comprar falsificaciones no era delito.

El «orgasmo» de Terelu con el perrito Terelu Campos disfrutando mientras degusta un perrito caliente en Nueva York - MEDIASET

También en el episodio de «Las Campos en Nueva York», Terelu volvía a enseñarnos lo verdaderamente aficionada que era a la comida. En cada puesto de perritos calientes que se encontraba, tenía que pedir uno. Además, las hermanas decidieron acercarse al local Kat's para probar el que presumía ser el mejor perrito caliente de la ciudad.

El local, conocido por la película «Cuando Harry encontró a Sally», dio pie a que Terelu se atreviera a imitar la escena del filme, teniendo un orgasmo –fingido, como ella aclaró– mientras degustaba ese manjar. Carmen Borrego no podía parar de reír ante la escena.

María Teresa Campos como Audrey Hepburn María Teresa Campos imitando a Audrey Hepburn en «Desayuno con diamantes» - MEDIASET

La matriarca del clan fue la protagonista indiscutible de la gran escena de «Las Campos en Nueva York». Semanas antes de la emisión del capítulo, tanto la cadena como la productora difundieron la imagen de María Teresa Campos imitando la escena de «Desayuno con diamantes» ante la joyería Tiffany & Co de la ciudad de los rascacielos.

María Teresa Campos, enfundada en un largo vestido negro, acompañado de unos guantes a juego, lucía espectacular con las inmensas gafas de sol y su café con croissant. Ella disfrutó mucho de aquel momento, tal y como desvelaron posteriormente.

La papada de Carmen Borrego Carmen Borrego en Miami en la consulta de un cirujano plástico - MEDIASET

En su visita a Miami, Carmen Borrego quiso pasar por la consulta de un conocido cirujano plástico para quitarse uno de sus grandes complejos físicos: la papada. Para el momento tan esperado por Carmen Borrego pudo contar con la presencia de su marido para acercarse hasta la consulta. Allí el experto en cirugía plástica se lo dejó bien claro: «Te tienes que operar, vas a quedar mucho mejor».

La hija de María Teresa Campos, de momento, no se ha sometido a ninguna operación de ese tipo. «De las tres soy la única que aún no se ha operado de nada», decía Carmen Borrego. Aunque no planteó someterse a la intervención en ese momento, no cerró la puerta a la intervención, y puede que próximamente veamos lo que sucede en el quirófano en alguna próxima entrega de «Las Campos».