Motes, preguntas comprometidas y una estatua cara: el troleo de «La resistencia» a Gerard Piqué

Actualizado 11/10/2019 a las 10:38

Gerard Piqué se ha convertido en mucho más que un invitado en el plató de «La resistencia». El futbolista blaugrana entra y sale de la escaleta del programa de Movistar+ a su antojo. «Es que estaba por aquí y me he pasado», dijo a David Broncano, quien tuvo que renunciar a la sección de Jorge Ponce para poder atender al deportista. Piqué está aprovechando estos días para recorrer los principales platós televisivos para promocionar la Copa Davis, competición que organiza este año.

Justo ese motivo ha sido el detonante del troleo que le ha hecho «La resistencia». Hace apenas unos días, Piqué acudió con David Ferrer a «El Hormiguero», el programa fetiche de David Broncano. «Vimos que te lo pasaste muy bien», dijo el cómico entre risas y resentimiento. El late show aprovechó una imagen del futbolista en el espacio de Antena 3 para bautizarle como «el nuevo Figo», un apodo del que parece que no se va a poder librar.

«Ayer me llamasteis Luis Figo y hoy en el camerino tenía puesto Luis Figo», contó entre risas. Broncano dejó claro que él no era el artífice del troleo, que era cosa del community manager del programa. Para que pudiera vengarse, le dieron el tweet con el que le habían troleado en blanco. El catalán no se anduvo por las ramas: «Cómeme los huevos», firmado «Figo».

La relación entre «La resistencia» y Gerard Piqué se ha consolidado a través del troleo, y fue lo que marcó el resto de la conversación. Broncano le preguntó si había visto el documental de su compañero de selección Sergio Ramos. «No, no lo he visto», respondió. ¿Y el Varane? «Tampoco». Por si la conversación no era lo suficientemente surrealista, el cómico quiso que comparase a estos dos futbolistas con otro grande: ¿son mejores que Chigrinskiy? «Son distintos».

Piqué aprovechó para recordar sus primeros encuentros con el central ucraniano. «De los primeros entrenos, él no entendía español y yo intentaba comunicarme con él, medio en inglés, medio en no sé qué idioma. Como podía. Le decía: 'Haz una cobertura aquí y yo la hago aquí'. Después de dedicarle como 15 minutos, acabo la explicación. No me dice nada. Se gira y se va», comentó el futbolista. «Nunca más hablamos del tema».

Broncano, que aún está ideando un plan para redecorar el plató de «La resistencia», intentó persuadir a Piqué para que contribuyera a la causa. «¿No quieres comprar algo? Un cuadro caro. Si lo compras, lo colgamos aquí», dijo. Acto seguido, el presentador entró en Amazon buscando «obras de arte». Tras realizar la búsqueda, la ordenó del precio más alto al más bajo. Finalmente escogió una estatua de Confucio de dos metros cuyo precio supera los 35.000 euros. «Pásame el link y ya veo qué hago», contestó Piqué.

Sentimiento mutuo

El deportista no fue el único que soportó las bromas de los componentes de «La resistencia». Piqué también puso a Broncano entre la espada y la pared. Tras comentar que el invitado de este jueves a «El Hormiguero» era Santi Abascal, el catalán espetó: «¿Tú lo traerías al programa?». «No. Pero si fuese yo el de 'El Hormiguero' y hoy va Santi Abascal, de sorpresa diría: 'que pase Jandro'. Y te metería a ti. Y que él se quede como un vampiro cuando le da el sol», contestó.