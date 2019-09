Actualizado 26/09/2019 a las 09:41

Nuria Martínez ha tenido que abandonar «GH VIP». La amiga especial de Omar Montes ha puesto punto y final a su aventura en el reality de Telecinco después de que el martes hubiera tenido que ser evacuada de urgencia a un centro médico. Sin embargo, su situación se ha complicado hasta tal punto que, por prescripción médica, es mejor que no reingrese en el concurso.

Todo comenzó el pasado martes cuando durante «GH VIP: Límite 48 horas» hubo una notable ausencia. Los espectadores se percataron que se encontraban todos los concursantes que siguen en activo en el programa, a excepción de Nuria Martínez. Esto llevó a que muchos preguntaran por las redes por ella, teniendo el programa que dar una respuesta en boca de Jorge Javier Vázquez.

«Nuria no está porque ha tenido que salir de la casa por una reacción alérgica y se reincorporará en cuanto se encuentre bien», informó al público, así como a los compañeros de Martínez en «GH VIP». En un tono en el que no transmitía ningún tipo de preocupación, el presentador quería dejar claro que la situación no era demasiado grave y que pronto se reincorporaría al elenco de famosos.

Sin embargo, cuando la gala del «Límite 48 horas» avanzaba, la preocupación iba creciendo entre los bastidores del programa. La situación e Nuria Martínez no debía de ser tan sencilla como se creía en un primer momento, por lo que tuvo que volver a hablar Jorge Javier Vázquez con sus compañeros y la audiencia.

«La situación se está complicando. Sus compañeros deben saberlo. Nuria no volverá a la casa esta noche. Quiero pediros un favor: que hagáis la maleta de Nuria. No creo que os preocupéis, se os irá informando», comunicó tanto la interior como al exterior de la casa. El hecho de tener que ir preparando la maleta de Nuria extrañó mucho a sus compañeros, pensando ya que no regresaría al concurso de una forma tan rápida como pensaban

Además, Jorge Javier advirtió de que «la decisión sobre la permanencia se comunicará este miércoles», lo que hacía pensar que, al dejar tan poco margen, probablemente la situación fuera delicada y solo esperaran que una recuperación muy rápida facilitara su reincorporación. Sin embargo, no fue así.

A través de un comunicado, lanzado a las 20.00 horas del miércoles, «GH VIP» informaba a la audiencia que, «por prescripción médica, Nuria MH tendrá que abandonar el concurso de manera indefinida». Además, dijeron que en la gala del jueves «la propia Nuria se despedirá de sus compañeros desde el plató», mientras le deseaban una pronta recuperación.

Durante el «Última hora» de «GH VIP», un espacio conducido por Lara Álvarez, la presentadora confirmaba la noticia, mientras se escuchaba al Súper informar a los compañeros de la decisión del programa, recalcando en todo momento que se encontraba en perfecto estado. Se desconoce el tipo de alergia que ha tenido Nuria en el concurso, pero si los médicos le han desrecomendado entrar es porque probablemente necesite acudir a ver a los facultativos en más de una ocasión.