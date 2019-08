Muere a los 40 años la estrella de la televisión italiana Nadia Toffa

Actualizado 13/08/2019 a las 12:11

La periodista italiana Nadia Toffa, uno de los rostros más reconocibles del programa «La Lene», ha muerto tras no haber podido superar el cáncer que le fue diagnosticado hace dos años. Así lo ha confirmado el equipo de «La Lene» en la cuenta de Twitter del espacio italiano: «Para nosotros nada será igual que antes. Adiós, Nadia».

Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia pic.twitter.com/MsUpJm253L — Le Iene (@redazioneiene) August 13, 2019

También en su cuenta de Facebook «La Lene» ha querido rendir homenaje a Nadia, reportera y presentadora del programa:

Luchaste de frente, con una sonrisa, con dignidad y con todas tus fuerzas, hasta el final, hasta hoy. El destino, el karma, la mala suerte decidieron golpearte. Pudiste perdonar a todos, incluso al destino, y tal vez incluso al monstruo contra el que luchaste todo este tiempo: el cáncer. Sólo esperamos que puedas perdonarnos por no poder ayudarte tanto como quisimos. Y aquí están las hienas que lloran a su dulce guerra, impotentes ante tanto dolor y el conocimiento de que sólo tu sonrisa, Nadia, podrá consolarnos, sólo tu energía y tu fuerza podrán hacernos volver a ser los mismos de siempre. Nada para nosotros será igual que antes.

Nadia, que comunicó la noticia de su enfermedad en 2017, ha compartido con la audiencia de «La Lene» varias etapas de una enfermedad que, a pesar de su dureza, no le ha hecho perder la sonrisa. En su última publicación en Twitter, el pasado 10 de junio, la periodista agradeció a sus seguidores el apoyo recibido en la etapa más dura de su enfermedad: «Afronto mis dificultades todos los días con el apoyo de mi familia y amigos. Gracias por los maravillosos mensajes que me estáis escribiendo, permanecerán en mi corazón». También en su programa la presentadora habló sobre su situación: «No tengo de qué avergonzarme. Acabo de perder unos kilos y no me da vergüenza decir que estoy usando peluca», afirmó sin cortapisas.

En las redes sociales el homenaje a la presentadora italiana está siendo constante. Entre los rostros en duelo por la joven periodista Simona Ventura, conocida presentadora y actriz italiana, no ha dudado en despedirse de su amiga y compañera con una conmovedora misiva:

Querida Nadia,

Estoy aquí sentada, sin encontrar las palabras. No, esta vez no puedo ver nada reconfortante en todo esto, solo el coraje que me has mostrad así como tus enseñanzas sobre lo valioso de la vida. Nunca renunciaste, como una verdadera leona incluso cuando te diste cuenta de que la maldita enfermedad había ganado. [...]