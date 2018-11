Actualizado 02/11/2018 a las 14:05

Emma García se ha despedido hoy de «Mujeres y hombres y viceversa», el programa que ha marcado su carrera como presentadora en Mediaset. La periodista, que pasará presentar «Viva la vida» tras el inesperado intercambio de papeles con Toñi Moreno, ha dicho adiós a una larga estancia el plató de citas que, dice, termina «relajada y tranquila». «Es muy difícil acabar con esta etapa que llevo conmigo. Nunca pensé que iba a vivir mi 'final», ha asegurado García.

Como no podía ser de otra forma, «Mujeres y hombres y viceversa» ha querido despedirse de su presentadora con un sentido homenaje en el que tronistas, colaboradores y responsables del programa han expresado sus sentimientos por la veterana periodista. «Estamos muy orgullosos de haber pasado este tiempo contigo y te queremos mucho», le ha dicho Nagore Robles. Emma García ha afirmado que la llegada de Toñi Moreno a la que ha sido su casa en los últimos diez años le tranquiliza. «Tenéis la suerte de que va a venir una persona que está muy ilusionada, Toñi Moreno. Que lo que más me relaja y me tranquiliza es que va a poner el corazón, que os va entender muchísimo», ha afirmado.

Hace unos días Toñi Moreno quiso animar a su compañera Emma García en su nueva etapa televisiva al frente de «Viva la vida»: «Esta foto me la mandaste tú, amiga Emma García, el día que la pusieron en los pasillos de Telecinco. Te alegraste tanto... porque era como darme la bienvenida oficial a esta gran familia de Mediaset. Y como familia que somos, nos apoyamos, nos cuidamos y nos queremos», escribió la andaluza.

Malos datos de audiencia

El veterano programa de citas presentado por Emma García vive el cambio bomba cuando se encuentra en sus horas bajas. Su audiencia no ha mejorado tras su mudanza de Telecinco a Cuatro (primero en la sobremesa y luego en la mañana). Desde septiembre, «MYHYV» marca una media del 5% de cuota de pantalla, e incluos algunos días no ha superado el 4%. Por su parte, Toñi Moreno cierra una etapa de un año y medio en los fines de semana, donde aterrizó para sustituir a María Teresa Campos. La presentadora ha mantenido «Viva la vida» en una media del 10,5% de cuota de pantalla.