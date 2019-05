Nace «Dar cera, pulir #0», el programa con el que Movistar se ríe de sí mismo

Actualizado 30/05/2019 a las 14:32

¿Qué hacen Patricia Conde y Ángel Martín en el sótano de las instalaciones de Movistar+? Pues poner a caldo a los que están en el resto de plantas por encima de ellos. Este próximo martes a las 22.00h llega «Dar cera, pulir #0», el último estreno de esta temporada de la cadena de pago. Los míticos presentadores de «Sé lo que hicisteis...» regresan a #0 tras la cancelación de «WifiLeaks» para hablar de todo lo que sucede en el resto de programas de la factoría e, incluso, en las series de Netflix.

Recuperando el espíritu del antiguo programa de zapping, Patricia Conde y Ángel Martín van a reírse de todos los protagonistas de la cadena, con los cuales, incluso, vivirán momentos muy divertidos. Desde las conocidas y ácidas críticas de Martín a espacios de la casa como «Scott y Milá» o «Fama, a bailar» volverán a hacer las delicias de los espectadores del espacio, producido por Movistar y Globomedia, factoría en la que trabajaron con «Sé lo que hicisteis...».

«Queremos reírnos de nosotros mismos, y contamos con la mejor gente para hacerlo», comentó Fernando Jerez, director de #0, durante la presentación del espacio. Y, sin duda, el objetivo está más que cumplido. Uno de los miedos que tenían en un primer momento era que, al tener que hablar de la casa, pudiera quedar más que un programa de humor una especie de autopromoción, pero las bromas mordaces del dúo garantizará las risas de todos aquellos que quieran compartir con #0 la media hora que dura el programa.

«Hemos contado con la libertad para hacer humor desde nuestro tono. Lo mejor es que no nos pueden denunciar», comenta entre risas Ángel Martín, presentador y guionista, que estuvo impaciente por recibir, por parte de la prensa, las primeras impresiones del visionado del programa. «La crítica con sentido del humor denota mucha inteligencia», afirmó Patricia Conde, que volverá a recordar a la cándida mujer que sacaba auténticas carcajadas a los espectadores entre 2007 y 2011.

Cambios con respecto a «Sé lo que hicisteis...»

Sin embargo, son muchas las diferencias que la audiencia encontrará con respecto al programa emitido en LaSexta: la duración no será de cerca de dos horas a diario, sino que constará con una única emisión semanal (martes, 22.00h) que tendrá una duración aproximada de una media hora. Además, no criticarán necesariamente la actualidad de todas las cadenas de televisión, sino que se circunscribirán al universo de Movistar —fundamentalmente a su producción propia y la de Netflix—, pero no quedándose solo en los programas, sino que las series de la casa también sufrirán los azotes del látigo de «Dar cera, pulir #0». Además, no tirarán necesariamente de lo que acaba de ser emitido en pantalla, sino que también podrá ser objeto de crítica o mofa todo aquello que ya haya sido guardado en el cajón de la hemeroteca de la cadena.

Por si fuera poco, el programa también contará con los míticos sketchesque tanto gustó al público de «Sé lo que hicisteis...», pero con una estética y producción más cuidada todavía. No solo harán bromas con los protagonistas de los programas de #0, sino que también se atreverán Conde y Martín a meterse dentro de las escenas de ficciones como «Juego de tronos», «Narcos» o «El embarcadero», entre otras muchas.