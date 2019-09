Actualizado 16/09/2019 a las 10:00

Poco a poco, la convivencia en «GH VIP» va provocando que los concursantes se vayan conociendo más y más. Una de las habitantes que ha querido desvelar algunos de los secretos que esconde ha sido Noemí Salazar. La reina del brillo ha querido compartir con algunas de sus compañeras cómo fue uno de los momentos más especiales de su vida: la prueba del pañuelo.

Todo comenzó cuando Alba Carrillo comentó que creía tener sangre gitana, alabando la cultura de la etnia. Salazar aprovechó para reivindicarla en «GH VIP», alegando que hay un enorme desconocimiento hacia la misma. Por eso, quiso contestar a las preguntas que le fueran realizando. Noemí Salazar aseguró que, a día de hoy, no es obligatorio casarse con un gitano, aunque siga siendo preferible. Y aseguró haberse sometido a la conocida prueba del pañuelo.

«Yo quiero ir a ver una prueba del pañuelo», dijo Alba Carrillo. Ante las enormes dudas que genera esta tradición, la reina del brillo quiso narrar su experiencia en «GH VIP». «La prueba del pañuelo nadie obliga a nadie a hacerla. Es una tradición que si la haces eres como más respetable», aseguró Noemí Salazar, aclarando que «nadie te somete» a la hora de realizar dicha prueba.

Una de las dudas que suscitó era que qué pasaría si, al realizarse la prueba, no se sangra, dejando claro Noemí Salazar que «es que no tienes por qué sangrar». «Yo lo respeto siempre y cuando no se obligue a nadie, pero no me parece bien», dijo Irene Junquera mientras escuchaba atentamente.

«Desde niña, soñaba con el momento de mi boda y de hacerme la prueba del pañuelo», dijo Salazar, al tiempo que una Irene Junquera le pedía que continuara narrando sobre en qué consistía la prueba. «Pues hija, cogen el pañuelo y...», explicó la reina del brillo en el jardín de «GH VIP», mientras hacía el gesto con un dedo.

«Sale el resultado y, ¿qué puede pasar?», preguntó Estela Grande, dejando claro Noemí Salazar que suelen ser raras las sorpresas en la prueba. «La que se pone es porque sabe lo que va a dar», dijo la reina del brillo, matizando también que al novio no se le somete a ninguna prueba. «El hombre puede hacer lo que le de la gana, pero eso no está bien», afirmó Salazar.

Todos los secretos de la prueba del pañuelo

Noemí Salazar, en el año 2017, ya avanzó algunos detalles sobre cómo es esta prueba. Sobre una mesa, se crea una especie de cama a base de mantas dobladas, una colcha y una almohada, todo ello a juego con el vestido de la novia. Actualmente, «en los salones de boda, nos dejan un salón más pequeño y nos ponen mesas», decía Noemí Salazar. Además, se colocan alrededor de la improvisada cama unas cestas con peladillas, un detalle muy tradicional.

Además, la persona que realiza la prueba, la ajuntaora, «tiene que ser una mujer gitana, anciana y con experiencia. La llama siempre la suegra para que no haya trueque. Es la que se encarga de hacer el pañuelo y lo suele enseñar a todas las gitanas para que comprueben que es completamente blanco», dijo en el vídeo de Mtmad.

«Las rosas que te quieren sacar también lo pide la suegra. Lo normal que suelen pedir son tres rosas, pero yo quise pedir cuatro porque quería darle una a mi padre. Esto es el símbolo de los gitanos y una de las cosas de las que más orgullosa me siento en mi vida, la verdad, porque con esto todo el mundo te va a respetar», desveló Noemí Salazar.