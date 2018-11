Actualizado 05/11/2018 a las 10:56

La semana pasada la Academia de OT 2018 despertaba con una impactante noticia: Itziar Castro, profesora de interpretación de esta edición en sustitución de los Javis, era fulminantemente despedida tras no cumplir con las expectativas de la dirección del programa. La salida de la actriz de «Pieles» no sorprendió a la audiencia, que desde hace tiempo sospechaba de los desencuentros entre Castro y otros miembros del claustro de OT, como Manu Guix o Noemí Galera. En las últimas galas del programa de Televisión Española, el jurado y los profesores habían dejado patente el descontento con los chicos, que no terminaban de soltarse en el escenario y transmitir como se les pedía. Sin mencionar su nombre, parecía que todos los males de esta edición habían sido causados por la llegada de Itziar Castro, que no ha proporcionado jugosos vídeos al espacio de Gestmusic ni tampoco ha protagonizado grandes momentos en el concurso, más allá de su speech sobre el bullying y su condición sexual.

Así las cosas, Itziar Castro desapareció de repente de la academia para devolver el testigo a sus predecesores en el cargo, los Javis, grandes reclamos de la anterior edición y responsables de algunos de los mejores momentos de los chicos de OT 2017. Sorprendió notablemente a la audiencia cómo el pasado jueves, tras el reparto de temas de la Gala 7 de Operación Triunfo, Noemí Galera y Manu Guix informaron a los concursantes de la decisión del programa de prescindir de Castro. Los alumnos no torcieron el gesto. No se sorprendieron, no se preguntaron los motivos del despido ni se lamentaron por su parte de culpa en la salida de la actriz. Acto seguido, Galera comunicó la llegada de los Javis a la academia y los concursantes estallaron de alegría. ¿Por qué esa falta de sensibilidad ante el despido de la profesora?

En Twitter, parte de la audiencia mostró su rechazo a lo ocurrido y cargó contra los jóvenes por no dedicar unas palabras de apoyo a Itziar Castro. Sin embargo, la reacción de los chicos tiene una explicación. Tal y como alertaron algunos usuarios de Twitter a juzgar por algunos vídeos emitidos en el canal 24 horas, los concursantes de «Operación Triunfo» ya habían sido informados del despido de Itziar Castro antes de que Noemí leyera el comunicado oficial. Así lo ha confirmado también el portal especializado Bluper, al que Gestmusic contó que los concursantes conocían el despido de Itziar Castro desde el martes pasado. El motivo de este aviso anticipado fue, según la productora, intentar que los alumnos controlaran su reacción ante lo ocurrido para que no hablasen de ello ante las cámaras. Aquí puedes ver el vídeo: