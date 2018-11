Actualizado 15/11/2018 a las 01:28

El jurado y el público cada vez lo tienen más difícil en «OT 2018». El concurso musical de referencia en la televisión despidió este miércoles en su Gala 8 a Carlos Right, que no logró superar en los votos de la audiencia a Marilia, la otra nominada de la noche. La joven grancanaria se llevó en 57% de los votos del público y se salvó en una velada, en la que los concursantes demostraron el buen nivel que han adquirido en los casi dos meses que llevan en la Academia de «Operación Triunfo». Pese a su mejora, Marilia no logró convencer al jurado, por lo que volverá a jugarse su futuro la próxima semana junto a Marta. Así las cosas, Marta y Marilia –que no son las de Ella baila sola– acabaron como nominadas, en una velada que coronó a Sabela como favorita y en la que se lucieron Alba Reche, Natalia y Julia por encima del resto.

El clásico de Radio Futura «Enamorado de la moda juvenil» fue el tema con los que los aspirantes iniciaron la octava gala de «OT 2018». Tan prendada de Madrid y la Movida Madrileña estaba en los ochenta la banda de Juan Perro, su hermano Luis Auserón y el malogrado Enrique Sierra como lo están los televidentes de esta nueva hornada de «triunfitos», que lograron con sus voces que los espectadores olvidasen la polémica «huelga» que los aspirantes habían llevado a cabo los últimos días, cuando decidieron dejar de «producir contenido» para la audiencia después de que el programa se negase a dejarles ir a dormir antes de las 22.30 de la noche.

Carlos Right y Marilia, los nominados, fueron los primeros en subirse al escenario. El primero probó suerte con «Everything», de Michael Bublé, mientras que la joven grancanaria defendió «Hasta la raíz», de su idolatradísima Natalia Lafourcade. «Me alegro de no tener que decidir cuál de los dos se va hoy, porque lo habéis hecho muy bien», evaluaron desde el jurado, personificado en Joe Pérez-Orive. Pese a sus palabras, Marilia volvió a ser nominada.

Sorprendente nominación a Famous

Tras ellos llegó el momento del primer dueto de la noche, el compuesto por Famous y Marta. Ambos brillaron con su interpretación de «September», de Earth, Wind & Fire. «Habéis estado muy bien... pero es que tú, Famous, tienes mucho “swag”», le dijo Ruth Lorenzo, miembro invitado del jurado, al sevillano. Sin embargo, los dos acabaron entre los cuatro nominados de la noche. La decisión del programa de incluir a Famous entre los cuatro favoritos sorprendió especialmente, aunque instantes después fue salvado por la Academia. «Tienes que creerte más todo ese potencial que tienes», le retó Noemí Galera, antes de instarle a cruzar la pasarela.

Pese a que acabaron en el disparadero, Famous y Marta firmaron una de las grandes actuaciones de la noche. Otra de las mejores llevó el sello inequívoco de Natalia. La joven recuperó su mejor nivel con su versión en solitario de «Aunque no sea conmigo» de Celso Piña, y el jurado lo reconoció. «Tengo la piel de gallina y hasta frío. ¡Enhorabuena!», se limitó a decir Pérez-Orive. «Por cosas así tiene tanta magia la música en directo», enfatizó por su parte Ruth Lorenzo.

Con el listón tan alto, llegó el momento de dos de las preferidas del público: Sabela y María. Ambas concursantes, las veteranas de «OT 2018» –¡con solo 25 y 27 años, respectivamente!– interpretaron a dúo el icónico tema de The Beatles «I wanna hold your hand». Una canción que no permitió brillar a ninguna de las dos, pero que por fin hizo justicia al trabajo de Sabela desde que arrancó el concurso.

Sabela, al fin favorita

La joven terminó la gala como la favorita del público, y se convirtió en la octava aspirante que disfruta de ese estatus en las ocho galas que van de «OT 2018». Junto a ella, estuvieron en el podio Julia y Alba Reche. «Tu trayectoria ha ido in crescendo, viendo lo que va de programa. Hoy no ha sido tu mejor noche, pero eres la favorita», recalcó Ana Torroja.

Quien sí destacó fue Julia, que logró alejar los fantasmas que venían persiguiéndole en las últimas semanas y se lució con una canción tan íntima como «90 minutos», de India Martínez. «Qué magnetismo. Es imposible no decir que has estado brillante», reconoció Ana Torroja. También Miki mejoró sus prestaciones con «We can dance», de The Vamps. Aunque desafinó a tramos, estuvo más atrevido que de costumbre y el jurado lo reconoció. «Te has tomado lo que te dijimos la semana pasada al pie de la letra. Enhorabuena», aplaudió Manuel Martos.

La velada, en la que «OT 2018» presentó al público los dos flamantes Premios Ondas que recibió este miércoles, la cerró otra de las actuaciones más aplaudidas. La ilicitana Alba Reche volvió a presentar sus credenciales como una de las favoritas a ganar «OT 2018» y se lució con algo tan complicado como cantar en francés. La joven interpretó a las mil maravillas el tema «Je veux», de Zaz, disfrutó desde el primer segundo sobre el escenario y se ganó estar entre las tres preferidas del público.

Con María, Marta y Marilia en la cuerda floja, llegó el turno de que el resto de concursantes salvasen a una de las tres. Apenas hubo lugar para la tensión, pues los cuatro primeros en votar optaron por salvar a María y la madrileña cruzó la pasarela. Marilia y Marta, así las cosas, terminaron como nominadas en una noche que contó con cinco invitados de primer nivel: James Arthur, Marta Sánchez, Carlos Baute, Greeicy y David Bisbal. Casi nada.